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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تطور جديد بلبنان.. استدعاء قاضي التحقيق في انفجار المرفأ للمثول أمام النائب العام

طارق البيطار
طارق البيطار

أفادت وكالة الصحافة الفرنسية، بأن النائب العام اللبناني غسان عويدات استدعي قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار للمثول أمامه غدًا الخميس.

وحسب شبكة "النهار" اللبنانية، ادعى القاضي عويدات على المحقق العدلي البيطار بجرم اغتصاب السلطة ومنعه من السفر.

يأتي ذلك بعد قرار النائب العام إطلاق جميع الموقوفين في ملف انفجار مرفأ بيروت ومنعهم من السفر.

وعلق البيطار في حديث لقناة "الجديد" على هذا القرار، قائلاً: "أي تجاوب من قبل القوى الأمنية مع قرار النائب العام التمييزي بإخلاء سبيل الموقوفين سيكون بمثابة انقلاب على القانون".

وكان قاضي التحقيقات في قضية مرفأ بيروت، طارق البيطار، أدرج أمس النائب العام التمييزي،، و3 قضاة آخرين، على قائمة المدعى عليهم لاستجوابهم الشهر المقبل.

وعلى الرغم من تجميد عمل القاضي طارق بيطار منذ 13 شهرا وسط تحديات قانونية، قال بشكل غير متوقع يوم الاثنين إنه يعتقد أنه يمكنه استئناف تحقيقاته.

ولقي أكثر من 200 شخص مصرعهم عندما اشتعلت نترات الأمونيوم التي كانت مخزنة بشكل غير آمن في أحد مستودعات المرفأ. ودمر الانفجار مساحة كبيرة من العاصمة اللبنانية.

ولا يوجد تأكيد رسمي لهويات أولئك الذين وجهت إليهم تهم، أو تفاصيل لوائح الاتهام التي قد يواجهونها.

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