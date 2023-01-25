توتنهام يضم صفقة جديدة من فياريال.. تفاصيل

أعلن نادى توتنهام الإنجليزى، بشكل رسمى ، عن التعاقد مع النيجيرى ارناوت دانجوما مهاجم فياريال، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

ونشر نادي توتنهام هوتسبير عبر حسابه الرسمي على تويتر فيديو لضم المهاجم النيجيرى.

ونشر فياريال بياناً رسمياً جاء فيه، نُعلن انتقال الجناح الهولندى أرناوت دانجوما إلى النادى اللندنى توتنهام على سبيل الإعارة، عقد إعارته يتضمن خياراً لشرائه.

وتوصل توتنهام توصل لاتفاق مع فياريال على ضم اللاعب، على الرغم من تحديد موعد إجراء الفحوصات الطبية، فى إيفرتون.

وعلى الرغم من أن إيفرتون قد أنهى اتفاق صفقة ضم دانجوما على سبيل الإعارة، لكن اللاعب أصبح فى طريقه لإجراء الفحوصات الطبية مع السبيرز.

ويستعد دانجوما للسفر إلى لندن للانضمام لزملائه فى فريقه توتنهام خلال الساعات القليلة المقبلة.