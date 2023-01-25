وزير التنمية المحلية يستعرض جهود مبادرة "أيادي مصرية" لدعم الحرف اليدوية والتراثية

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، جناح وزارة التنمية المحلية الذي يضم منصة "أيادي مصر " للمنتجات الحرفية والتراثية واليدوية والمنتجات التي تم تطويرها من خلال برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وذلك داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب الذي يقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

و شارك في تفقد الجناح اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية و الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، وعدد من الوزراء والمسئولين .

واستعرض اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية مبادرة " أيادي مصرية" التي تتم تحت رعاية رئيس الجمهورية، بالتعاون مع عدد من الهيئات الأخرى، موضحا أن المبادرة تتمثل في منصة أطلقتها الوزارة لدعم مشروعات الحرف اليدوية برعاية منظمة الغذاء العالمية، وهي منصة تجارة وتسويق إلكتروني لعرض وتسويق وبيع منتجات الحرف والصناعات اليدوية المصرية.

كما استعرض عدد من مسئولي مبادرة " أيادي مصر " خلال جولة رئيس الوزراء المنتجات المعروضة في جناح المبادرة وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر مثل التلي من سوهاج والفركة والخزف وخشب سرسوع والفخار من قنا.

كما احتوى الجناح على منتجات الخيامية من الاقصر، و السجاد من البحيرة "مدينة رشيد" والفخار والخزف من قرية الفواخير بالقاهرة و النحاس والمنتجات الزجاجية من الجيزة والعديد من المنتجات الاخرى وشارك في الجولة ممثلين لشركة " اي اسواق مصر ".

كما عرض القائمين على المشروع القومي "أيادي مصر" جميع المنتجات التي شملها الجناح وتم عرض أبرز التطورات التي شهدها المشروع خلال ال4 أشهر الماضية، التي تتمثل في:

- زيادة عدد الحرفيين على المنصة الالكترونية ايادي مصر باكثر من 350 حرفي مميز.

- زيادة عدد المنتجات باكثر من 1500 منتج.

- تخصيص مقر دائم لايادي مصر بقرية الفواخير بالفسطاط للقيام بكافة الاعمال الفنية واللوجيستية بالمشروع كالتصوير, التغليف, التخزين, التدريب والمعارض وغيرها من الانشطة المختلفة الخاصة بالمشروع.

كما تم عرض المنصة الالكترونية ايادي مصر من خلال شاشة تفاعلية وتم عرض الاقسام المختلفة للمنصة والمنتجات التي تحتوى عليها حتى الآن.

وأشاد رئيس مجلس الوزراء خلال جولته بالجناح بالمجهود الواضح الذي تم تحقيقه في المشروع خلال الفترة الاخيرة.

في السياق ذاته تفقدت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، معرض " أيادي مصر " ومنتجات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر .

جدير بالذكر ان الدورة الحالية لمعرض الكتاب تقام تحت شعار: "على اسم مصر- معًا: نقرأ.. نفكر.. نبدع"، وتستمر فعالياتها خلال الفترة من 25 يناير إلى 6 فبراير 2023، بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة.

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