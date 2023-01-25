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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الأوقاف تجدد إيفاد سمير محمد صابر سليم إلى أوروجواي

الاوقاف
الاوقاف

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم الأربعاء تجديد إيفاد الشيخ سمير محمد صابر سليم إمام وخطيب بمديرية أوقاف دمياط للعمل بالمركز الثقافي المصري الإسلامي مونتفيديو أوروجواي.


وقرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف تكريم الفائزين في المسابقة الثالثة للقرآن الكريم للطلاب الوافدين بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

 

يقام التكريم على هامش المؤتمر التحضيري للمسابقة العالمية التاسعة والعشرين للقرآن الكريم يوم السبت المقبل 28/ 1/ 2023م بفندق جراند نايل تاور الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرًا.

وتضم قائمة المكرمين الأسماء التالية:

فرع القرآن الكريم كاملًا:
1. عمر طلامي حسن - نيجيريا - القرآن كاملاً - الأول

2. احمد راشد ملهاج - أفغانستان - القرآن كاملاً - الثاني

3. عبدالرحمن أحمد - نيجيريا - القرآن كاملاً - الثالث

4. بشير إمام عثمان - نيجيريا - القرآن كاملاً - الرابع

5. خالد آدم شعيب - نيجيريا - القرآن كاملاً - الخامس

6. موسى علي حمد رحيم - العراق - القرآن كاملاً - السادس

7. زُلْفَى فُنَّا - إندونيسيا - القرآن كاملاً - السابع

8. محمد شريف حسن - بنجلاديش - القرآن كاملاً - الثامن

9. عائشة عزة المسلمة - إندونيسيا - القرآن كاملاً - التاسع

10. محمد فرحان حنيف - إندونيسيا - القرآن كاملاً - العاشر

11. أبو بكر محمد محمد - نيجيريا - القرآن كاملاً - الحادي عشر

 

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