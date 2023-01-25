برلماني : تضحيات الشرطة المصرية لا تقدر بثمن

ثمن النائب مصطفى الكحيلي عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن وأمين قطاع الأعمال بأسيوط، الدور البطولي الذي يقوم به رجال الشرطة المصرية في مختلف القطاعات.

وأشاد الكحيلي في بيان له اليوم بمناسبة عيد الشرطة 71، بمجهودات وزارة الداخلية، في حفظ أمن واستقرار الوطن، ومكافحة الجريمة وتحقيق الأمن في كل ربوع مصر.

وقال عضو مجلس الشيوخ إن تضحيات وبطولات رجال الشرطة المصرية المتواصلة يسطرها التاريخ بأحرف من نور، منوها أن الشرطة المصرية قدمت شهداء بالمئات من أجل الحفاظ على أمن البلاد، وأن الشعب المصري يقدر كل هذه التضحيات.



وهنأ الكحيلي رجال الشرطة المصرية وأسر الشهداء بالعيد 71، مؤكدًا أن عيد الشرطة يمثل علامة بارزة في تاريخ مصر ونموذج للتضحية والفداء.

وأضاف أن قوات الشرطة الباسلة بذلت مجهودا كبيرا في محاربة الإرهاب وداهمت العديد من البؤر الخطرة لإحباط أى محاولة لتعكير صفو وسلم المجتمع.

وتابع أن تاريخ جهاز الشرطة مليء بالتضحيات التى سجلها التاريخ بأحرف من نور فى سبيل الحفاظ على أمن المواطنين واستقرار البلاد، مشيدا بفلسفة وزارة الداخلية حاليا للتطوير في كل الإدارات والقطاعات التي تتعامل مع الجمهور وإطلاق المبادرات الإنسانية والمجتمعية والوقوف إلى جانب الدولة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن.

يذكر أن الاحتفال بعيد الشرطة في ٢٥ يناير يرتبط بملحمة الإسماعيلية التاريخية والتى أسفرت عن استشهاد نحو 50 من رجال الشرطة وإصابة 80 آخرين وأصبحت عيدا قوميا لمحافظة الإسماعيلية وللشعب المصري.