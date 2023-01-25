رسالة مجلس الأمن التركي لمن يريد الانضمام لحلف "الناتو"

صرح مجلس الأمن القومي التركي اليوم الأربعاء، أنه يتعين على من يرغب بالانضمام لحلف "الناتو"، الوفاء الكامل بكل التزاماته وتعهداته.

وفي بيان له، قال مجلس الأمن القومي التركي: "نؤكد على أنه يتعين على الدول التي تريد الانضمام لحلف الناتو، التصرف وفق روح التحالف وقوانينه".

وتابع: "ندعو السويد وفنلندا، إلى ضرورة الوفاء بالتزاماتهما الناشئة عن مذكرة التفاهم، لمحاربة المنظمات الإرهابية، بخطوات ملموسة".

وردا على "استفزازات" اليونان، أضاف المجلس: "لا يمكن لتركيا قبول فرض الأمر الواقع في القضايا التي تستهدف حقوقها ومصالحها وأمنها القومي".

وأكمل البيان: "ندين بشدة، الهجمات الشنيعة، من مظاهر العنصرية المعادية للإسلام، والتي تستهدف القيم المقدسة لمليارات الأشخاص".

واستطرد: "نؤكد أن أولئك الذين يشجعون ويتعاطفون مع الأعمال التي تقوض قيما مثل حرية الدين والاعتقاد والفكر، هم شركاء في جرائم الكراهية"