عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رسالة مجلس الأمن التركي لمن يريد الانضمام لحلف "الناتو"

صدى البلد

صرح مجلس الأمن القومي التركي اليوم الأربعاء، أنه يتعين على من يرغب بالانضمام لحلف "الناتو"، الوفاء الكامل بكل التزاماته وتعهداته.

 

وفي بيان له، قال مجلس الأمن القومي التركي: "نؤكد على أنه يتعين على الدول التي تريد الانضمام لحلف الناتو، التصرف وفق روح التحالف وقوانينه".

 

وتابع: "ندعو السويد وفنلندا، إلى ضرورة الوفاء بالتزاماتهما الناشئة عن مذكرة التفاهم، لمحاربة المنظمات الإرهابية، بخطوات ملموسة".

 

وردا على "استفزازات" اليونان، أضاف المجلس: "لا يمكن لتركيا قبول فرض الأمر الواقع في القضايا التي تستهدف حقوقها ومصالحها وأمنها القومي".

 

وأكمل البيان: "ندين بشدة، الهجمات الشنيعة، من مظاهر العنصرية المعادية للإسلام، والتي تستهدف القيم المقدسة لمليارات الأشخاص".

 

واستطرد: "نؤكد أن أولئك الذين يشجعون ويتعاطفون مع الأعمال التي تقوض قيما مثل حرية الدين والاعتقاد والفكر، هم شركاء في جرائم الكراهية"

رسالة الأمن التركي الناتو أمن القومى حلف الناتو اليوم الاربعاء المنظمات الارهابية جرائم الكراهية الأمن التركي مجلس الأمن القومي التركي مجلس الأمن القومي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تفاصيل التحقيق مع كهربا في اتحاد الكرة.. هؤلاء حضروا معه وهذه أقوال اللاعب

منتشرة في البيوت.. تحذير من لعبة أطفال تسبب الموت

ضربه بالجزمة .. خناقة بين رامز جلال وحمو بيكا | تفاصيل

خلصت الحكاية | صلاح خارج ليفربول في هذا الموعد .. وعرضان سوبر للفرعون

شعر به سكان القاهرة.. زلزال بقوة 6.2 ريختر يضرب جزيرة رودس

قرار وزاري بتكليف الشباب من الجنسين بأداء الخدمة العامة اعتبارًا من أول فبراير

مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه الآن.. تفاصيل

حافة الهاوية.. تفاصيل إعلان ساعة القيامة والاقتراب من نهاية العالم

ترشيحاتنا

انتى بتشحتى على ابنك..مى حلمى تكسر خاطر سيدة طلبت منها ملابس لنجلها

السياحة والآثار : لا تعامل مع غير المنضمين للفاتورة الإلكترونية | مستند

تعديل موعد مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا في الدوري

القومي للطفولة يشارك بمعرض القاهرة للكتاب لتعريف الأطفال وأسرهم بخدمات ومبادرات المجلس

5 علامات للضعف الجنسي عند الإناث تعرفي عليها

اتخنقوا بالغاز | مصرع أب واثنين من أولاده في منزلهم ببني سويف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأسود الجرئ.. هنا الزاهد تخطف الأنظار بجمالها من دبى

إليسا تخضع لعملية جراحية عاجلة.. اِعرف السبب

نوع من البذور الشائعة يقلل نسبة السكري ويخفف الكوليسترول

منتشرة في البيوت.. تحذير من لعبة أطفال تسبب الموت

فيديو

حقيقة صور منجم وأطنان الذهب والفضة في تونس.. فيديو جراف

شقيقته حاولت إنقاذه.. تفاصيل مؤلمة في حادث غرق طفلين بالمنوفية

نسكافيه ببودرة بلاط.. فيديو عن غش معظم المنتجات يثير الذعر على السوشيال ميديا|فيديوجراف

زلزال يثير رعب المصريين .. ماذا قالت البحوث الفلكية عنه ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

الشرطة المصرية عهد وتضحيات

عبد المعطى أحمد

ماذا جنينا من 25 يناير؟

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 33

سيف محمود

ثلاثية الرئيس والحقيقة الغائبة عن البعض

أحمد سالم

ضمائر اعتزلت الإنسانية

نهال علام

حب وكراهية

عمر الأحمد

الأصولية لم تغادر أوروبا

د. صفوت عمارة

ازرعوا في رجب لتحصدوا في رمضان

اﻟﻤﺰﻳﺪ