اتحاد الصحفيين العرب في أوروبا يشيد بمبادرة الأزهر لمقاطعة البضائع السويدية |فيديو

علق حازم العبيدي عضو اتحاد الصحفيين العرب في أوروبا، على مبادرة الأزهر الشريف بمقاطعة البضائع الهولندية والسويدية رفضا لـحرق القرآن الكريم، قائلا: الأزهر قبلة المسلمين في الدفاع عن الدين الإسلامي.





واسترسل “حازم العبيدي” خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “90 دقيقة” المذاع على قناة “المحور”، "هذه الدعوة أثلجت كل قلوب المسلمين في العالم، فبعد صعود حكومات اليمين المتطرف في أوروبا، وبخاصة الدول الإسكندنافية تم التطاول على الدين الإسلامي".

وأضاف: "يجب أن نتصدى لهؤلاء بكل أدوات الضغط، ومبادرة الأزهر يعتبر الجرار الذي يقود الأمة الإسلامية، وعلينا أن نستغل الأدوات التي نمتلكها مثل المقاطعة الثقافية والاقتصادية، عندما يأتي شخص ليحرق القرآن الكريم أمام السفارات الإسلامية والبوليس يتركه، فإن هذا أمر غير مقبول".

وأوضح يجب الحفاظ على مشاعر أكثر من مليار مسلم، المتطرف الذي حرق المصحف في السويد كرر فعلته في أكثر من مناسبة، وعندما لا تتصدى الحكومات لهذه التصرفات، أين الديموقراطية.



واسترسل: ليس هناك شيء في أوروبا اسمه حرية التعبير، هم يزعمون ذلك، وللأسف، أين بقية العالم الإسلامي، يجب أن يكون مقاطعة اقتصادية حتى يتأدب من يتطاولون على الإسلام.