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حرق وتمزيق المصحف .. ماذا ستفعل الدول الإسلامية؟

صدى البلد

قدمت مذيعة صدى البلد إيمان عبد اللطيف تغطية خاصة حيث إدانات عربيه ودولية  ومظاهرات بمدن عدة واحتجاجات بعد حرق المصحف الشريف بالسويد من قبل المتطرف "راسموس بالودان" زعيم حزب" هارد لاين"  اليميني المتطرف والذي يقوم بحرق نسخ من القرآن الكريم منذ عام 2017 ويتبنى وحزبه وجهات نظر متشددة حول الدين الإسلامي والهجرة ومعروف بتنظيمه للمظاهرات في المناطق الخاصة بالمهاجرين المسلمين وادين بقضايا عدة خاصة بالتعبير عن آرائه العنصرية.

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وعرضت قناة العربية الإخبارية تقريرا عن حرق المصحف عدة مرات في كل من السويد وهولندا وذلك آثار تساؤلات حول حكومة البلدين والتي وصفت بالتساهل معه خصوصا وأنه في كل مره يحرق المصحف تكون الشرطة حاضرة.

وأعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة واستنكار المملكة العربية السعودية الشديدين لسماح السلطات السويدية لأحد المتطرفين بإحراق  نسخة من المصحف الشريف أمام سفارة الجمهورية التركية في ستوكهولم.

رئيس وزراء السويد ادان حرق نسخة من المصحف الشريف واصفا الواقعة بالعمل المشين وامريكا استنفرت وأكدت بأن حرق الكتب المقدسة امر غير محترم للغاية كما ادانت دول عربيه وإسلامية للموقف المتكرر وسط تصاعد الاحتجاجات الغاضبة في مدن عدة.

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