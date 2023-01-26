يكشف الخفايا.. عدلي القيعي: كهربا مهدد بعقوبة جديدة من الفيفا

كشف عدلي القيعي، رئيس شركة كرة القدم بالنادي الأهلي، يكشف خفايا عن أزمة كهربا، قائلا: الأزمة فنية في المقام الأول، مشيدا بالأداء الذي قدمه بعد عودته من الإيقاف.

وأضاف "عدلي القيعي" خلال حواره ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، أن كهربا أقنع الجماهير بأنه الحل السحري، من خلال أدائه الفترة الماضية، في مركز المهاجم.

تفاصيل أزمة كهربا

واسترسل: "2 فبراير سيُحكم على شكوى الزمالك، متابعا: المحامي يقول إنه من الممكن أن يتم الوصول لصيغة وسط وإذا استمر كهربا على مستواه يستحق وأكثر".

وشدد على أن كهربا مهدد بعقوبة جديدة من الفيفا، يمكن أن تضاف على العقوبة القديمة