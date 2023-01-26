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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

سيلفي جديد.. شاهد| هيفاء وهبي تخطف الأنظار بجمالها

صدى البلد

تألقت الفنانة هيفاء وهبي، في أحدث ظهور لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت هيفاء وهبي بسيلفي التقطته من المرايا، وخطفت الأنظار بتسريحة شعرها الويفي وأكسسوارات لامعه.

يُذكر أن أحدث أعمال الفنانة هيفاء وهبي فيلم «أشبا أوروبا» بطولتها أمام أحمد الفيشاوي، مصطفى خاطر، أروى جودة، باسم سمرة، تأليف كريم فاروق، سيناريو وحوار أمين جمال، محمد أبوالسعود، شريف يسري، إنتاج محمد الوزيري، إخراج محمد حماقي.


يدور في إطار اجتماعي لايت كوميدي، حيث يجسد أبطاله هيفاء وهبي، وأحمد الفيشاوي، ومصطفى خاطر شخصيات توأم، ما يعني أنهم سيقدمون 6 شخصيات مختلفة.

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هيفاء وهبي تثير الجدل بتاتو جديد على شكل ثعبان

هيفاء وهبي الفنانة هيفاء وهبي هيفاء وهبي تخطف الأنظار موقع التواصل الاجتماعي انستجرام

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