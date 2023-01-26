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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بإطلالة جريئة.. نسرين طافش تثير الجدل في أحدث ظهور

صدى البلد

نشرت الفنانة نسرين طافش، صوراً جديدة لها، في أحدث ظهور لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وتألقت نسرين طافش بجامبسوت لامعة بدون حملات ومفتوحة الصدر والضهر، وخطفت الأنظار برشاقتها وأناقتها.

وتشارك نسرين طافش ، بفيلمها الجديد "أخى فوق الشجرة" بطولة النجم رامز جلال، تارا عماد، حمدى الميرغنى، محمد ثروت، دينا محسن الشهيرة بـ"ويزو"، والعمل من تأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم.

من ناحية أخرى، تنتظر نسرين طافش، عرض فيلم "فى القلب" الذى انتهت من تصوير آخر مشاهده الشهر الماضى، وتشارك في بطولته مع خالد سليم، سوسن بدر، هالة فاخر، محمد عز، منة فضالى، إنجى كيوان وتونى ماهر، وإخراج عادل مرقس، سيناريو وحوار ومعالجة درامية محمد حسين ألمظ، وعادل مرسى.

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نسرين طافش اطلالة نسرين طافش الفنانة نسرين طافش اخى فوق الشجرة

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