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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نسرين طافش تلفت الأنظار بأنوثتها في أحدث ظهور.. شاهد

نسرين طافش
نسرين طافش

حرصت الفنانة نسرين طافش، علي مشاركة متابعيها صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".


وخطفت نسرين الأنظار بجمالها مرتدية توب مجسم باللون الروز، وأكملت أناقتها بمكياج ناعم ولاقت إعجاب الجمهور وانهالت عليها التعليقات.

 


وتشارك نسرين طافش ، بفيلمها الجديد "أخى فوق الشجرة" بطولة النجم رامز جلال، تارا عماد، حمدى الميرغنى، محمد ثروت، دينا محسن الشهيرة بـ"ويزو"، والعمل من تأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم.

من ناحية أخرى، تنتظر نسرين طافش، عرض فيلم "فى القلب" الذى انتهت من تصوير آخر مشاهده الشهر الماضى، وتشارك في بطولته مع خالد سليم، سوسن بدر، هالة فاخر، محمد عز، منة فضالى، إنجى كيوان وتونى ماهر، وإخراج عادل مرقس، سيناريو وحوار ومعالجة درامية محمد حسين ألمظ، وعادل مرسى.

 

 

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IMG_٢٠٢٣٠١٢٠_١٨٠٢٥٢
نسرين طافش صورة جديدة تلفت الانظار مكياج ناعم فيلمها الجديد اخى فوق الشجرة

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