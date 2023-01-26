لن يلقط شبكة.. ما علاقة الراوتر بالميكروويف؟ 

تتداخل أجهزة الميكروويف مع إشارات WiFi حيث أن الموجات الميكروية وموجات الراديو هي نفسها ماديًا ، أي كلاهما شكل من أشكال الإشعاع الكهرومغناطيسي، ويمكن أن تتسرب بعض أشعة الميكروويف وتتداخل بالفعل مع إشارات WiFi.

وإذا كان لديك ميكروويف ، فربما تكون قد لاحظت أنه عندما يكون قيد الاستخدام ، فقد تواجه أيضًا مشكلات في تحميل صفحات الويب على هاتفك الذكي أو الكمبيوتر أو جهاز اللاب توب أو أي جهاز آخر متصل بالإنترنت ، خاصةً إذا كان جهاز التوجيه والميكروويف على مقربة منك، وفقا لـ ScienceABC .

ويسبب الميكروويف مشكلة كبيرة بالنسبة لأجهزة الراوتر والاتصال بشبكة الواي فاي، حيث إن الإشعاع المنبعث من الميكروويف لطهي طعامك قريب جدًا من الطول الموجي لإشارات Wi-Fi ، لذلك يتسبب في مشاكل لشبكة Wi-Fi إذا قمت بوضعها جنبًا إلى جنب.

وتعتمد العديد من الأجهزة اليومية على الموجات الكهرومغناطيسية لتعمل، واثنان من أكثر الأجهزة المنزلية شيوعًا هما أفران الميكروويف وأجهزة الراوتر ، وكلاهما يصدر إشعاعًا كهرومغناطيسيًا ليعمل ؛ تصدر أفران الميكروويف أفران ميكروويف لتسخين الطعام ، بينما تصدر أجهزة الراوتر موجات راديو.



وفي بعض الحالات ، قد لا يتصل جهازك على الإطلاق ، ولكن بعد إيقاف تشغيل الميكروويف ، يعود اتصال الإنترنت إلى طبيعته.

وفي هذه الحالة يجب وضع مودم WiFi والميكروويف في المنطقة المجاورة مباشرة وقم بتشغيل الميكروويف، قم بتثبيت بعض اختبارات سرعة الإنترنت ، مثل Speedtest of Ookla.

وسبب هذه المشكلة هو تكرار التشغيل ، الذي يتداخل بين مودم WiFi وفرن الميكروويف، حيث يعمل كلاهما عادة بتردد حوالي 2.4 جيجا هرتز، ومع ذلك ، على عكس أجهزة مودم WiFi ، فإن أفران الميكروويف لا تنقل البيانات ، ولكنها ترسل إشارات في نطاق ISM 2.4 جيجا هرتز غير المرخص.