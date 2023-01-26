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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

لن يلقط شبكة.. ما علاقة الراوتر بالميكروويف؟ 

علاقة الراوتر بالميكروويف
علاقة الراوتر بالميكروويف

تتداخل أجهزة الميكروويف مع إشارات WiFi حيث أن الموجات الميكروية وموجات الراديو هي نفسها ماديًا ، أي كلاهما شكل من أشكال الإشعاع الكهرومغناطيسي، ويمكن أن تتسرب بعض أشعة الميكروويف وتتداخل بالفعل مع إشارات WiFi.

 

وإذا كان لديك ميكروويف ، فربما تكون قد لاحظت أنه عندما يكون قيد الاستخدام ، فقد تواجه أيضًا مشكلات في تحميل صفحات الويب على هاتفك الذكي أو الكمبيوتر أو جهاز اللاب توب أو أي جهاز آخر متصل بالإنترنت ، خاصةً إذا كان جهاز التوجيه والميكروويف على مقربة منك، وفقا لـ ScienceABC . 

 

ويسبب الميكروويف مشكلة كبيرة بالنسبة لأجهزة الراوتر والاتصال بشبكة الواي فاي، حيث إن الإشعاع المنبعث من الميكروويف لطهي طعامك قريب جدًا من الطول الموجي لإشارات Wi-Fi ، لذلك يتسبب في مشاكل لشبكة Wi-Fi إذا قمت بوضعها جنبًا إلى جنب. 

 

وتعتمد العديد من الأجهزة اليومية على الموجات الكهرومغناطيسية لتعمل، واثنان من أكثر الأجهزة المنزلية شيوعًا هما أفران الميكروويف وأجهزة الراوتر ، وكلاهما يصدر إشعاعًا كهرومغناطيسيًا ليعمل ؛ تصدر أفران الميكروويف أفران ميكروويف لتسخين الطعام ، بينما تصدر أجهزة الراوتر موجات راديو.


وفي بعض الحالات ، قد لا يتصل جهازك على الإطلاق ، ولكن بعد إيقاف تشغيل الميكروويف ، يعود اتصال الإنترنت إلى طبيعته.

 

وفي هذه الحالة يجب وضع مودم WiFi والميكروويف في المنطقة المجاورة مباشرة وقم بتشغيل الميكروويف، قم بتثبيت بعض اختبارات سرعة الإنترنت ، مثل Speedtest of Ookla.

 

وسبب هذه المشكلة هو تكرار التشغيل ، الذي يتداخل بين مودم WiFi وفرن الميكروويف، حيث يعمل كلاهما عادة بتردد حوالي 2.4 جيجا هرتز، ومع ذلك ، على عكس أجهزة مودم WiFi ، فإن أفران الميكروويف لا تنقل البيانات ، ولكنها ترسل إشارات في نطاق ISM 2.4 جيجا هرتز غير المرخص. 

 

 

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