ذوبان الجليد بين بكين وكانبيرا.. الرئيس الصيني: راجعنا الماضي وتطلعنا إلى المستقبل

قال الرئيس الصيني، شي جين بينج، اليوم الخميس، إن العلاقات مع أستراليا تسير في الاتجاه الصحيح في أحدث مؤشر على تحسن العلاقات بين الشركاء التجاريين الرئيسيين.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن شي أدلى بتصريحاته في رسالة تهنئة بمناسبة يوم أستراليا إلى الحاكم العام الأسترالي ديفيد هيرلي.

وقال شي إن أستراليا والصين "راجعتا الماضي وتطلعا إلى المستقبل، وبذلتا جهودا نشطة نحو الاتجاه الصحيح لتحسين وتنمية العلاقات بين الصين وأستراليا".

وبعد حوالي ثلاث سنوات من العلاقات المتوترة حول مجموعة من القضايا بما في ذلك التجارة ، ظهرت مؤخرًا علامات على تحسن العلاقات بينهما.

وفرضت الصين حظرا غير رسمي على المنتجات الأسترالية من الفحم إلى النبيذ في عام 2020، بعد أن دعت أستراليا إلى إجراء تحقيق في أصول كوفيد-19 وفرضت حظرا على شبكة 5G على شركة الاتصالات الصينية العملاقة هواوي.

ولم يلتق وزيرا تجارتهما منذ ذلك الحين لكن وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونج التقت بنظيرها الصيني وانج يي الشهر الماضي في أول زيارة لبكين من قبل وزير أسترالي منذ عام 2019.

والتقى الرئيس الصيني شي جين بين برئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز على هامش قمة مجموعة العشرين في إندونيسيا في نوفمبر، مما يشير إلى بداية ذوبان الجليد.

وفي يناير، منحت الصين الإذن لشركات مختارة لاستئناف استيراد الفحم الأسترالي.

وذكرت شينخوا الأسبوع الماضي أن وزير التجارة الصيني وانج وينتاو سيلتقي بنظيره الأسترالي دون فاريل عبر الفيديو "في المستقبل القريب". ولم يذكر موعدا.