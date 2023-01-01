أستراليا تطالب المسافرين من الصين بتقديم نتيجة سلبية لفحص كوفيد-19

أعلنت الحكومة الاسترالية أنه يتعين على المسافرين القادمين من الصين تقديم نتيجة سلبية لفحص كوفيد-19 اعتبارا من الخامس من يناير الجاري، لتنضم بذلك إلى القائمة المتنامية للدول التي طبقت قيودا مشابهة في ظل ارتفاع إصابات كورونا في الصين.

وقال وزير الصحة الاسترالي مارك باتلر - حسبما ذكرت شبكة (إيه بي سي) الاسترالية اليوم /الأحد/ - إن الحكومة قررت "كإجراء احتياطي" مطالبة الزائرين بتقديم اختبار سلبي تم إجراؤه في غضون 48 ساعة من مغادرتهم، بسبب مخاوف من نقص معلومات مفصلة عن الوضع الوبائي في الصين.

وأوضح باتلر - في مؤتمر صحفي - "أن هذا النقص في المعلومات الشاملة أدى إلى أن عددا من الدول خلال الأيام الأخيرة وضعت الكثير من التدابير - وليس تقييد السفر من الصين من المهم أن نقول ذلك - ولكن لجمع معلومات أفضل بشأن ما يحدث على المستوى الوبائي في هذا البلد".

وكانت منظمة الصحة العالمية قد حثت يوم الجمعة الماضي مجددا المسؤولين الصحيين في الصين على مشاركة معلومات محددة وآنية بصفة منتظمة بشأن الوضع في الصين، في الوقت الذي تواصل فيه تقييم الارتفاع الأخير في حالات العدوى.