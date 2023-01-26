وزير التعليم يعلن موعد نتيجة الشهادة الإعدادية 2023.. تفاصيل

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 ، كشف الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن موعد ظهورها في جميع المدارس على مستوى الجمهورية .

حيث قال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني : أن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 سوف يتم الإعلان عنها في الأسبوع الثاني من إجازة نصف العام

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2023

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2023 يتم اعلانه بمعرفة كل مديرية من مديريات التربية والتعليم في كل محافظة على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك

كما تعلن وزارة التربية والتعليم رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2023، على موقع الوزارة على الإنترنت، لمساعدة الطلاب في مسألة الاستعلام عن النتيجة في جميع محافظات مصر، من خلال رابط موحد.

كيفية ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2023

أكدت مديريات التربية والتعليم على مستوى جميع المحافظات، أنه بالنسبة لشكل ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2023، فيكون بالدرجات والمجموع الكلي

وقالت مديريات التربية والتعليم : أنه يكون المجموع في التيرم الاول من 140 ، وفي الترم الثاني من 140، ليكون المجموع النهائي في نهاية العام من 280

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2023

تلقى مصححي امتحانات الشهادة الإعدادية 2023، تعليمات عاجلة لضمان عدم ظلم اي طالب عند اعلان نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2023

حيث تم التشديد على ضرورة تقدير الإجابات المشطوبة والتى يمكن قراءتها وتقديرها ومراجعتها .

كما تلقى مصححو امتحانات الشهادة الإعدادية 2023، تعليمات عاجلة بضرورة إلتزام الدقة في نقل الدرجة من داخل الورقة إلى الغلاف الخارجي، وكتابة الدرجة رقمياً، والكتابة بشكل واضح والتوقيع بالاسم واضح عليه من قبل المقدر والمراجع.

جدير بالذكر أن نتيجة امتحانات نصف العام 2023 .. أكدت مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة ، أنها من المقرر أن يتم اعلانها رسمياً على الانترنت يوم 28 يناير 2023 ، وذلك لصفوف النقل للعام الدراسي الحالي 2022/ 2023 وخاصة صفوف المرحلة الابتدائية (الرابع والخامس والسادس الابتدائي ) ، وصفوف المرحلة الإعدادية (الاول والثاني الإعدادي)