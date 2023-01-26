وزير التعليم: بدء إجازة نصف العام لطلاب المدارس السبت القادم

أصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بيانا عاجلاً أعلن خبرا عاجلا بشأن موعد إجازة نصف العام 2023.

حيث قال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني: تبدأ إجازة نصف العام 2023 رسميًا من يوم السبت الموافق 28 يناير 2023، وتمتد لمدة أسبوعين فقط.

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني: تنتهي إجازة نصف العام 2023 رسميا في لجميع طلاب المدارس يوم الخميس الموافق 9 فبراير 2023.

إجراء عاجل خلال إجازة نصف العام 2023

شدّد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم على تنفيذ خطة تدريس مكثفة خلال إجازة نصف العام 2023 في مصر 2023 للتلاميذ الضعفاء فى القراءة والكتابة وخاصة فى الصفوف الأولى من المرحلة الابتدائية، على أن يتم ذلك تحت إشراف توجيه اللغة العربية بالإدارة، وتنفيذ ندوات توعية ضد مخاطر المخدرات والألعاب الألكترونية، بجانب تنفيذ ندوات توعية لأولياء الأمور لإعلامهم بمنظومة الصفوف الأولى وأنشطة التوكاتسو، بالإضافة إلى تفعيل الرحلات المدرسية لزيارة المشروعات القومية.

وكانت قد أصدرت وزارة التربية والتعليم، تعليمات عاجلة لمديري عموم الشئون التنفيذية بمديريات التربية والتعليم وموجهي الأنشطة الثقافية والفنية والاجتماعية بالمديريات والادارات التعليمية ومديري المدارس لتنظيم رحلات مدرسية لجميع المراحل التعليمية ، لزيارة المشروعات القومية للدولة المصرية ، والاماكن السياحية والاثرية بالمحافظات ، لغرس قيم المواطنة والتأكيد على الثوابت الوطنية ، وتنظيم الزيارات لمعرض القاهرة الدولي للكتاب ، وكذا تنظيم العروض الفنية بمختلف أشكالها.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على السعي الدائم نحو تنمية قيم الولاء ، والانتماء لدى ابنائها الطلاب ، ومساعدتهم على الاستفادة من اجازة نصف العام الدراسي وتحقيق الفائدة الكاملة منها.

وعلى جانب آخر .. قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تخصيص الحصة الأولى في بداية الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 2022 / 2023 بجميع المدارس ، للحديث عن دور وتضحيات أفراد جهاز الشرطة لتحقيق الأمن والاستقرار بالبلاد.

يأتي ذلك بمناسبة الاحتقال بـ عيد الشرطة 2023 وفي اطار حرص وزارة التربية والتعليم ودورها التربوي والتوعوي على توطيد جسور الثقة والتعاون البناء مع وزارة الداخلية على أساس المشاركة والمسئولية تجاه الوطن.

ويطبق قرار وزارة التربية والتعليم في جميع الصفوف الدراسية بمدارس التعليم العام.