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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع وإصابة 9 أشخاص في انقلاب ميكروباص على طريق الإسكندرية الصحراوي

ارشيفية
ارشيفية

لقى شخص مصرعه وأصيب 8 آخرين بسبب حادث انقلاب ميكروباص أعلى طريق إسكندرية الصحراوي فى مدينة 6 أكتوبر ونقلوا الى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة.

 

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث مرورى أعلى طريق إسكندرية الصحراوى فى مدينة 6 أكتوبر ، وعلى الفور انتقل رجال المباحث الى موقع الحادث و الخدمات المرورية و بصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث ، و سيارات اسعاف وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق مما أدى الى انقلاب السيارة أعلى الطريق ونتج وفاة شخص وإصابة 8 آخرين ونقلوا جميعهم الى المستشفى .

انقلاب ميكروباص طريق إسكندرية الصحراوى أكتوبر النجدة حادث مروري

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