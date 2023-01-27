البرلمان يناقش مشروع قانون الغرف السياحية.. الأسبوع المقبل

أعلن مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، جدول أعماله خلال الأسبوع المقبل، والذي يتضمن مناقشة مشروع قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، إضافة إلى مواجهة وزير النقل بعدد من طلبات الإحاطة.

وفيما يلي، ملخص توضيحي بجلسات الأسبوع المقبل:

*أولاً: مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها.*



يهدف مشروع القانون إلى تحقيق التوازن والاتساق بين تنظيم وإنشاء وإدارة الغرف السياحية واتحادها وفق أساس ديمقراطي يدعم استقلالها طبقاً لأحكام الدستور، حيث أتى مشروع القانون بعدة من المميزات في سبيل تحقيق فلسفته وأهدافه من إنشاء الغرفة، ثم تشكيل مجلس إدارتها، وتنظيم أمورها المالية، وحل مجلس إدارتها، بالإضافة إلى اختصاصات الجمعيات العمومية فيها.