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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

اعتراف رسمي.. قبة سيدي الأربعين بـ السيدة زينب ليست آثرا

قبة سيدي الأربعين
قبة سيدي الأربعين

تداول بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، صور لسقوط قبة سيدي الأربعين بـ السيدة زينب ، و التى أثارت حفيظتهم خاصة انها تمثل للبعض كأثر أو موقع عتيق بالقاهرة القديمة .

أكد  الدكتور أبو بكر عبد الله القائم بتيسير أعمال قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية في تصريحات صحفية، أن الصور التي تم تداولها، اليوم، على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، عن سقوط قبة سيدي الأربعين بمنطقة السيدة زينب،أن هذه القبة ليست أثراً وغير مسجلة في عداد الآثار الإسلامية لذا لا تتبع وزارة السياحة و الآثار.

طالب أبوبكر المواطنين بتحري الدقة و المصدقية من مصادرها الموثقة بوزارة السياحة و الآثار.

سقوط قبة سيدي الأربعين قبة سيدي الأربعين سيدي الأربعين الاثار منطقة السيدة زينب

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