في أول أيام معرض الكتاب.. إقبال كثيف على إصدارات وزارة الأوقاف

شهد جناح المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالأوقاف، في اليوم الأول لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الرابعة والخمسين، إقبالًا كثيفا على إصدارات وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بما يعكس اهتمام المجتمع بالتزود بالثقافة الوسطية، وثقة الجميع في إصدارات وزارة الأوقاف.

معرض القاهرة الدولي للكتاب

وأعلن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية عن مجموعة مفاجآت لزواره بالمعرض الدولي للكتاب الرابع والخمسين بالقاهرة جناح رقم (B46) بصالة (4) على إصدارات وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وذلك على النحو التالي:

- خصم 20% على جميع كتب "المنتخب" سواء باللغة العربية أو باللغات الأجنبية.

- خصم 20% على جميع الموسوعات العلمية المتخصصة.

- خصم 50% على جميع الإصدارات الإلكترونية.

- خصم 25% على باقي مطبوعات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

كما يقدم جناح المجلس الأعلى للشئون الإسلامية "شنطة الفكر الوسطي" 10 كتب من أحدث إصدارات الأوقاف فقط بـ 100جنيه بدلا من 200 جنيه خدمة لطلاب العلم، وجميع المعنيين بالشأن الديني، وكذلك يقدم معرض المجلس عدد 6 مجلات من مجلة منبر الإسلام بـ 10 جنيهات فقط، وكذلك عدد 6 مجلات من مجلة الفردوس بـ 10 جنيهات فقط.

زورونا بجناح المجلس الأعلى للشئون الإسلامية رقم (B46 ) بصالة (4) في الفترة من26 يناير حتى 6 فبراير 2023م، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب.