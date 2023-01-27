عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

إسكان البرلمان: عرض تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء بجلسة بعد الغد

مخالفات البناء
مخالفات البناء

قال النائب أمين مسعود ، أمين سر لجنة الإسكان بالبرلمان أن لجنة الإسكان بالبرلمان انتهت من مناقشة تعديلات قانون التصالح فى مخالفات البناء فى 4 جلسات.

وأكد مسعود فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن تعديلات قانون التصالح فى مخالفات البناء موجودة الان فى اللجنة العامة لمجلس النواب ، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يعرض تعديلات قانون التصالح فى مخالفات البناء فى جلسة البرلمان بعد غدا الأحد .

وكان قد رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، بعد الاستماع للمهندس هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، بشأن طلبات الإحاطة والأسئلة البرلمانية.

ومن المقرر أن يعاود المجلس للانعقاد بعد غدا الأحد الموافق 29 من شهر يناير الجاري.

وقبيل رفع الجلسة، وجه المهندس هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، رسالة طمأنة للمواطنين بشأن جودة مياه النيل، قائلا: "احب أطمنكم على جودة المياه في نهر النيل، هناك تطهيرات تتم بشكل دوري لمنع أي تلوث".

تعديلات قانون التصالح مخالفات البناء لجنة الاسكان بالبرلمان مجلس النواب وزير الموارد المائية والرى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاهد|اعترافات مرعبة عن الدجاج والناجتس المباع بالأسواق

كوني امرأة يحتاجها الرجل .. ياسمين الخطيب تشعل السوشيال ميديا بظهور جريء

5 علامات بكيس النسكافية المغشوش ببودرة البلاط

عيار 21 يتراجع 200 جنيه الآن.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم بمصر

شوبير يعلن عن أول صفقات الزمالك في الميركاتو الشتوي

الدولار هينزل 5 جنيه خلال هذا التوقيت.. ومفاجأة في سعره اليوم بالبنوك

اللقطات الأولى للقصف الإسرائيلي على مواقع لـ حماس في قطاع غزة | شاهد

اتحاد الكرة رفض .. إبراهيم فايق يفجر مفاجأة بشأن لجنة الانضباط

ترشيحاتنا

دفع حياته ثمناً لصلح زوجين .. التفاصيل الكاملة لمقتل شخص طعناً بكفر الشيخ

فورد تبيع مصنعها في ألمانيا لـ BYD الصينية

أخبار الرياضة ... مرتضى منصور يعلن عودة فيريرا للزمالك ..أزمة صحيه للخطيب ..كواليس مفاوضات الزمالك مع موسيماني

أخبار السيارات|5 أنواع سيدان في قطر.. ورئيس تويوتا يتنحى عن منصبه

سعر جوال OPPO A77s في السعودية

بعد أحداث حرق المصحف.. بكري منفعلا: لا يمكن أن نترك ديننا مستباحا..أسباب زيادة سعر الذهب خلال الفترة الماضية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سمع كلام أمه وسكت.. فيديو صادم لوالدة بيكيه تضرب النجمة شاكيرا في وجوده

5 علامات بكيس النسكافية المغشوش ببودرة البلاط

نشرة المرأة والصحة.. ياسمين الخطيب: امرأة يحتاجها الرجل ..والفرق بين النسكافيه المغشوش والأصلي.. وهيئة الدواء تحذر من استخدام المضادات الحيوية

شاهد|اعترافات مرعبة عن الدجاج والناجتس المباع بالأسواق

فيديو

4 ألقاب .. ماذا قال لاعبو لاعبو الزمالك عن رحيل فيريرا/ فيديو جراف

119 مليار دولار.. من هو الهندي جوتام أداني خامس أغنى رجل بالعالم/ فيديو جراف

عودة فتوح وجمعة.. مفاجآت أسامه نبيه قبل مباراة الزمالك وفيوتشر

القبض على صاحبة صفحة يوميات أنوش.. تنشر فيديوهات إباحية وتكسب بالدولار..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

صناعة العبيد

مني أحمد

الشرطة المصرية عهد وتضحيات

عبد المعطى أحمد

ماذا جنينا من 25 يناير؟

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 33

سيف محمود

ثلاثية الرئيس والحقيقة الغائبة عن البعض

أحمد سالم

ضمائر اعتزلت الإنسانية

نهال علام

حب وكراهية

عمر الأحمد

الأصولية لم تغادر أوروبا

اﻟﻤﺰﻳﺪ