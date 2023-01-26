مصطفى بكري: زيادة التبادل التجاري بين مصر والهند لتصل 12 مليار دولار.. فيديو

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن من غاب عن ذهنه حجم ووزن مصر، خلال زيارات الرئيس عبد الفتاح السيسي للخارج، فليتابع المشاهد لزيارة الرئيس التاريخية للهند، وسط حفاوة استقبال الجانب الهندي.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أنه سيكون هناك شراكة إستراتيجية مع الجانب الهندي، مؤكدا أن رئيس وزراء الهند أكد أنه سيكون هناك زيادة للتبادل التجاري لتصل 12 مليار دولار.

تأسيس حركة عدم الإنحياز

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أنه نحن نعرف العلاقية بين الزعيم الهندي نهرو، والزعيم جمال عبد الناصر، في تأسيس حركة عدم الإنحياز في منتصف الخمسينات".