الإثنين.. إعلان نتائج المشروع البحثي قدرات مقدمي الرعاية الصحية في مصر

ينطلق مؤتمر إعلان نتائج مشروع " تطوير قدرات مقدمى الرعاية الصحية فى مصر لتطبيق المشوره للنساء الحوامل وأسرهم فيما يتعلق بالإقلاع عن التدخين وتجنب التدخين الإيحابى أو السلبى" يوم الإثنين والثلاثاء 30 -31 يناير 2023 .

وياتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ، الدكتور على الأنور عميد كلية الطب جامعة عين شمس ، الدكتور أسامة منصور وكيل كليه الطب لشئون الدراسات العليا والبحوث.

و الذى تم تنفيذه بقسم الصحة العامه كلية الطب ، وكان الباحث الرئيسى للمشروع الدكتورة وجيده عبد الرحمن أنور أستاذ الصحة العامة كلية الطب جامعة عين شمس بالتعاون مع جامعة نيويورك ممثلة فى الدكتور عمر الشهاوي و الدكتور سكوت شيرمان وبالاشتراك مع فريق العمل بمستشفى النساء و التوليد و مستشفيات الدمرداش و وزارة الصحة و السكان فى مصر.

وفى خطوة متميزة يخطوها مركز التدريب والتطوير بجامعة عين شمس وتنفيذا لتوجيهات محمود المتيني رئيس الجامعة، وأيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا بقيام المركز بالتعاون المثمر والفعال مع الهيئات والوزارات المعنية مع الأهتمام بربط أواصر الصلة والتعاون المستمر معهم.



لذا فقد اختتم اليوم الأربعاء الموافق 25 يناير 2023 فعاليات أول برنامج تدريبي خاص بلغة الإشارة ضمن مشروع تدريب السادة موظفي الهيئة القومية للبريد المصري تحت إشراف نيفين عاصم مدير مركز التدريب بالجامعة وذلك لتقديم خدمات الدعم الفني والتدريب فى إطار من الاحترافية وعلى أيدى مدربين اكفاء متخصصين وبمبادرة فريدة من نوعها من قطاع إدارة وتنمية رأس المال البشري بالبريد المصري لتقديم كافة الخدمات التى تتميز بها الهيئة لجميع المواطنين بنفس الكفاءة و ذلك طبقا للتوجيهات الرئاسية و تماشياً مع رؤية مصر ٢٠٣٠.



وكان حفل الختام وتوزيع الشهادات بحضور الأستاذ محمود عبد الرؤوف ممثل الهيئة القومية للبريد المصري وجميع السادة المدربين بالبرنامج والأستاذة أسماء حمد (منسق التدريب) وفريق العمل بالمركز الاستاذ محمد جمال عطوة (أمين المركز) والاستاذ مصطفى الحجار (مسؤول تكنولوجيا المعلومات )والاستاذة مي سيد (مسؤول التطوير) والأستاذ وليدعبد الحميد (مسؤول الميديا والتسويق ) والاستاذة كارولين صامويل والاستاذة إسراء وقد أشاد المتدربين من هيئة البريد بمدي الإستفادة من البرنامج التدريبي وكم المهارات المكتسبة مع رغبتهم في حضور المستويات الأعلى من البرنامج.