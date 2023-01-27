عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إعلامي سعودي يكشف كواليس مفاوضات الزمالك مع موسيماني

صدى البلد

أكد الصحفي السعودي عبد الأعلى سكير أن إدارة نادي الأهلي السعودي تريد تمديد عقد المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق.


وأشار عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور) إلى أن الأهلي يقدم مستويات رائعة تحت قيادة موسيماني وهناك ثقة تامة في قدرة الفريق على العودة مجدداً لدوري المحترفين مع المدرب الجنوب أفريقي.

 

txt

نجم الأهلي محمد عبد الجليل: وكيل لاعبين وراء رحيلي من مصر المقاصة

txt

نجم الأهلي السابق : كولر كلمة السر في أداء حمدي فتحي


وعن حقيقة تفاوض الزمالك مع موسيماني ، قال سكير:" أنا على تواصل مع إدارة الأهلي السعودي وأعلم جيداً تمسكها ببقاء موسيماني ولا نية للتفريط في خدماته.. الزمالك على حد علمي لم يتواصل بشكل رسمي مع إدارة الأهلي للحصول على خدمات موسيماني".

الأهلى موسيمانى الزمالك مصر المقاصة بيتسو موسيماني الاهلي السعودي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عقوبة جديدة ضد محمود كهربا بسبب هذا الفيديو.. مفاجأة للجماهير

بعد استقالة لجنة الانضباط .. إبراهيم فايق: الوضع أقرب للانفجار

موعد العزاء.. تعليق ناري من شوبير بعد استقالة لجنة انضباط اتحاد الكرة

بسبب مرتضى.. أول رد فعل من خالد الغندور على استقالة لجنة الانضباط

بسبب مرتضي منصور..إعلامي شهير يهاجم اتحاد الكرة

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس 2023 .. اعرفها الآن

كوني امرأة يحتاجها الرجل .. ياسمين الخطيب تشعل السوشيال ميديا بظهور جريء

لايف مهم جدًا .. خالد الغندور يفجر مفاجأة بشأن اتحاد الكرة

موضوعات متعلقة

برج الجوزاء .. حظك اليوم الجمعة 27 يناير 2023 : قلل من توترك

ترشيحاتنا

إسرائيل.. القبة الحديدية تعترض صواريخ أطلقت من قطاع غزة| فيديو

مرتضى منصور يرد عبر فيديو على اتهامه برحيل كلاتنبيرج

استشاري أمراض العقم والضعف الجنسي يكشف عن أهمية مناظير الكلى المرنة (الديجيتال)

إعلامي سعودي يكشف كواليس مفاوضات الزمالك مع موسيماني

برج السرطان.. حظك اليوم الجمعة 27 يناير 2023 : ارتفاع ارباحك

فلسطين .. صفارات الإنذار تدوي في عسقلان ومستوطنات غلاف غزة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد|اعترافات مرعبة عن الدجاج والناجتس المباع بالأسواق

تعرف على أعراض مرض السل وطرق الوقاية منه

كولر وصورة لخصت تاريخنا.. "العيش والملح" عهد من الفراعنة للأهلى

كوني امرأة يحتاجها الرجل .. ياسمين الخطيب تشعل السوشيال ميديا بظهور جريء

فيديو

4 ألقاب .. ماذا قال لاعبو لاعبو الزمالك عن رحيل فيريرا/ فيديو جراف

119 مليار دولار.. من هو الهندي جوتام أداني خامس أغنى رجل بالعالم/ فيديو جراف

عودة فتوح وجمعة.. مفاجآت أسامه نبيه قبل مباراة الزمالك وفيوتشر

القبض على صاحبة صفحة يوميات أنوش.. تنشر فيديوهات إباحية وتكسب بالدولار..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

صناعة العبيد

مني أحمد

الشرطة المصرية عهد وتضحيات

عبد المعطى أحمد

ماذا جنينا من 25 يناير؟

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 33

سيف محمود

ثلاثية الرئيس والحقيقة الغائبة عن البعض

أحمد سالم

ضمائر اعتزلت الإنسانية

نهال علام

حب وكراهية

عمر الأحمد

الأصولية لم تغادر أوروبا

اﻟﻤﺰﻳﺪ