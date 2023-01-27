إعلامي سعودي يكشف كواليس مفاوضات الزمالك مع موسيماني

أكد الصحفي السعودي عبد الأعلى سكير أن إدارة نادي الأهلي السعودي تريد تمديد عقد المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق.



وأشار عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور) إلى أن الأهلي يقدم مستويات رائعة تحت قيادة موسيماني وهناك ثقة تامة في قدرة الفريق على العودة مجدداً لدوري المحترفين مع المدرب الجنوب أفريقي.



وعن حقيقة تفاوض الزمالك مع موسيماني ، قال سكير:" أنا على تواصل مع إدارة الأهلي السعودي وأعلم جيداً تمسكها ببقاء موسيماني ولا نية للتفريط في خدماته.. الزمالك على حد علمي لم يتواصل بشكل رسمي مع إدارة الأهلي للحصول على خدمات موسيماني".