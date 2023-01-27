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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فارق العمر صادم .. خطيب أروى جودة السابق أوزجان دينيز يتزوج للمرة الثانية

أروى جودة وأوزجان
أروى جودة وأوزجان دينيز

احتفل الممثل التركي أوزجان دينيز بزواجه للمرة الثانية على مصممة الأزياء الإيرانية سمر دادكر في حفل عائلي بسيط، بعد سنوات من انفصاله عن الممثلة المصرية أروى جودة. 

أوزجان دينيز الذي اشتهر في تركيا والوطن العربي بالعديد من المسلسلات أبرزها ندى العمل، وعروس اسطنبول، تزوج من فتاة أصغر منه بـ 23 عاما، بعد سنوات من الارتباط والانفصال المستمر بينهما. 

يبلغ أوزجان دينيز من العمر 50 عاما، واحتفل في أغسطس الماضي بعيد ميلاد سمر دادكر التي بلغت أنذاك 28 عاما،  وشارك الثنائي لقطات من الاحتفال عبر تطبيق انستجرام.

وكشفت أروى جودة من قبل عن سبب انفصالها عن الممثل التركي معشوق الفتيات أوزجان دينيز، في تصريحات لها،  وقالت إنها كانت مخطوبة له، بعدما تعرفت إليه حينما شاركت عام 2004 في مسابقة "أفضل عارضة أزياء في العالم"، التي أقيمت في تركيا، وكان دينيز يصور فيديو كليب في الفندق الذي كانت موجودة فيه، فحصل الإعجاب وتمّت الخطوبة. 
ورغم أنّ قصة الحب والخطوبة التي جمعت بين الممثلة المصرية أروى جودة والممثل التركي أوزجان دينيز،وقالت إن  اللغة كانت عائقا بينهما، وكان يوجد مترجم معهما طوال الوقت، لينقل لهما ما يقولانه، موضحة أنها فسخت خطبتها لأنه كان يعيش في تركيا وهي في بداية مشوارها تريد أن تثبت نفسها في الفن.

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