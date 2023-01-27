مدير معرض الكتاب يكشف أهم المفاجآت في النسخة المقامة والعناوين الأكثر بيعاً|تفاصيل

إقبال جماهيرى كبير فى اليوم الأول لمعرض القاهرة الدولى للكتاب

قال إسلام بيومى مدير معرض القاهرة الدولى للكتاب، إن هناك مفاجآت يشهدها معرض الكتاب فى هذا العام، فى دورته ال ٥٤، و أن هناك كتب حديثة للغاية فى المعرض كان عليها إقبال شديد، مضيفا أن معرض الكتاب مهم للجميع كقوة مصر الناعمة.

وأضاف مدير معرض الكتاب، خلال حواره مع الإعلامي جابر القرموطي ببرنامج مانشيت المذاع على فضائية السى بى سي، أن هذا العام يشهد إنضمامات عديدة من المبادرات للمعرض منها مبادرة التضامن الاجتماعي للعام الثانى على التوالى لها، و مبادرة المخدرات، و مبادرة التنمية المحلية، و مبادرة أيادى مصر، و أيضا المنحة الإلكترونية التى تعرض المنتجات التراثية و اليدوية، و تسويقها، و ايضا مبادرة البريد للعام الثاني لها على التوالى لمشاركتها فى المعرض.



ونوه إسلام بيومى ، إلى أن هناك إهتمام كبير من قبل الدولة لمعرض القاهرة الدولى للكتاب، لاهميته على مستوى الوطن العربى بالكامل.



وأشاد بيومى، بتوافد أعداد غفيرة غير متوقعة، من الجمهور من الصباح الباكر على معرض الكتاب، منتظرين افتتاحه.