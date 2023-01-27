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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مفيش مهاجم |شوبير يصدم جماهير الأهلي بشأن الصفقة المنتظرة

صدى البلد

كشف الإعلامي احمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق عن تطورات ملف ضم مهاجم جديد للفريق خلال فترة الانتقالات الشتويه الحالية .

وأكد شوبير في تصريحات عبر قناة اون تايم سبورت أن مارسيل كولر المدير الفني للفريق طلب ضم أما موليكا نجم باشكتاش التركي أو البرازيلي سوزا مشددا أن لجنه التعاقدات عرضت عليه ٨ اسماء رائعه اخري ولكنه أصر علي ضم أحد الثنائي أو عدم التعاقد مع مهاجم على الاطلاق .

وأضاف  أن نادي باشكتاش التركي طلب الحصول على ٨ مليون دولار ولكن الأهلي فاوض حتي وصل الرقم ل ٤ مليون دولار ولكن في النهاية قرر باشكتاش المطالبه باكثر من ٦ مليون دولار لذلك قرر الاهلي صرف النظر عن موليكا .

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وتابع شوبير أن الأهلي اتجه عقب ذلك لـ سوزا وكانت الصفقة على وشك الاتمام ليقرر أحد وكلاء اللاعبين المطالبه بالحصول على ٤٠٠ ألف يورو ثم طالب سوزا الحصول على ٢٠ ألف دولار شهريا بدل سكن و شراء سيارة خاصة جديدة له مشددا أن الاهلي وجد أن تلك المطالب مبالغ بها فقرر صرف النظر أيضا. 

وتابع شوبير أن الأهلي حتى تلك اللحظة لن يتعاقد مع مهاجم خلال فترة الانتقالات الشتوية إلا في حال تنازل اي من الصفقتين عن تلك المطالب المادية المبالغ بها .

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