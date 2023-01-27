الاتحاد السكندري: لسنا في خصومة مع الزمالك.. ولا مفاوضات لقطع إعارة محمود علاء

أكد محمد أحمد سلامة ، عضو مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري ، أنه لا توجد أي مفاوضات مع الزمالك بشأن قطع إعارة محمود علاء مدافع الفريق.



وأشار محمد أحمد عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور) إلى أن ناديه ملتزم بعقده مع اللاعب ولا يوجد به أي بنود تسمح بقطع إعارة اللاعب.



وأوضح أن العلاقة بين الزمالك والاتحاد لن تتأثر بأي شئ مؤكداً أن العلاقات بين إدارات الأندية جيدة ولا صحة لوجود أي خلافات.

وأضاف:" العلاقة أخوية بيننا وبين الزمالك، ولكننا بحاجة قوية إلى المال خلال الفترة الحالية وفي ظل الأزمة المالية الطاحنة، ونظرنا إلى أكبر عرض مالي للنادي، وقرار بيع مروان عطية لا يحمل خصومة تجاه الزمالك".



وتابع:" الزمالك قدم عرضاً لضم مروان مقابل 12 مليون جنيه بينما عرض الأهلي 25 مليون جنيه".

وأشار إلى أن الاتحاد يسعى لإنهاء الدور الأول للدوري في المربع الذهبي تحسباً للاعتماد على ترتيب الدور الأول مثل الموسم الماضي.