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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حميتك من نفسك | مرتضى منصور يعلن الأسباب الحقيقية لاستقالة لجنة الانضباط

صدى البلد

كشف مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عن سر استقالة لجنة الانضباط برئاسة محمد عبده صالح أمس .

واكد مرتضي منصور في تصريحات بفيديو بثه على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك ” أن محمد عبده قاضي جليل واتخذ القرار الأنسب بالاستقالة مشددا أنه سعيد للغايه بما اقدم عليه محمد عبده ".

وأضاف رئيس نادي الزمالك أن هناك علاقة قوية وصور للقاضي محمد عبده بصحبة محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي وهو الأمر الذي يعرض القاضي لاتهامات لذلك قراره بالاستقالة سليم ١٠٠٪ .

وتابع أنه سعيد بكل ما جاء ببيان الاستقاله باستثناء مقاضاة بعض الأشخاص “ انا يعني ….ليه انا وقفت جنبك و حميتك من نفسك ” .

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أنا السبب |مرتضى منصور يكشف أسباب رحيل كلاتنبيرج

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مرتضى منصور يرد عبر فيديو على اتهامه برحيل كلاتنبيرج

قرر المستشار محمد عبده صالح رئيس لجنة الانضباط والقيم باتحاد الكرة الاعتذار عن الاستمرار فى منصبه والاكتفاء بالفترة التى قضاها داخل اللجنة .


وقال المستشار محمد عبده صالح فى بيان رسمى صادر عن لجنة الانضباط والقيم بالاتحاد المصرى لكرة القدم : " بالرغم مما شهدته البلاد من انجازات وتقدم فى جميع المجالات شهد به القاصى والداعى الا ان المنظومة الرياضية لم تواكب هذا التقدم ..وشهدت من بعض القائمين عليها تردى فى القيم والاخلاق وهو مناخ لا يصلح لعمل القاضى الذى يؤدى واجبه فى حيده وتجرد بعيدا عن اى انتماء رياضى وتطبيق للوائح الاتحاد المصري والدولى .

وقرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم في اجتماعه الطارئ أمس، الأربعاء، قبول استقالة مارك كلاتنبيرج، وتكليف الشئون القانونية بالاتحاد باتخاذ الإجراءات اللازمة لحفظ حقوق الاتحاد وما يترتب على الاستقالة طبقا لبنود العقد المبرم.

كما تقرر سرعة التفاوض مع خبير تحكيم أجنبي للعمل كرئيس للجنة الحكام ومطور لمنظومة التحكيم.

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