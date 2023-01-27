أكرم حسني يشاهد عرض أنستونا ويلتقط الصور التذكارية.. شاهد

حرص الفنان أكرم حسني على مشاهدة عرض أنستونا للفنانة دنيا سمير غانم على مسرح جامعة مصر بمدينة السادس من أكتوبر.



وأشاد أكرم بالعرض خاصة العروض الاستعراضية التى يتضمنها العرض وأداء النجوم فيه، وقام بالتقاط العديد من الصور مع مخرج العرض خالد جلال وأسرته.







أكرم حسني مع هلا رشدي فى الساقية

يذكر أن الفنان أكرم حسني شارك منذ أيام فى حفل المطربة هلا رشدي وقدم معها أكثر من أغنية وسط تفاعل كبير من الحضور.





تكريم أكرم حسني فى الدير جيست

وعبر الفنان أكرم حسني، عن سعادته بتكريمه في حفل دير جيست بعد نجاح مسلسل “مكتوب عليا” الذي قدمه فيرمضان 2022، وكان له صدى كبير ضمن الأعمال المعروضة.

وأكد أكرم حسني، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، أنه لن يشارك في دراما رمضان 2023، موضحا السبب بأنه يحضر جيدا للخطوة المقبلة، ليكون عملا يليق بالمشاهدين ويلق إعجابهم. وكشف أكرم حسني، عن تحضيره لفيلم سينمائي حاليا سيكون مفاجأة للجمهور، ورفض الكشف عن تفاصيله حتى يتمالانتهاء من تحضيراته.