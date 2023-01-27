بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة الأولى من رجب بمسجد الشرطة

ينقل التليفزيون المصري والإذاعة المصرية، بثا مباشرا، لشعائر خطبة وصلاة الجمعة الأولى من رجب، من رحاب مسجد الشرطة، حيث يتلو قرآن الجمعة، الشيخ هاني الحسيني، القارئ بالإذاعة والتليفزيون.

الجمعة الأولى من شهر رجب

يستقبل مسجد الشرطة بالتجمع الخامس، خطبة الجمعة الأولى من شهر رجب، حيث تبدأ شعائر صلاة الجمعة بتلاوة قرأنية مباركة للشيخ هاني الحسيني القارئ بالإذاعة والتلفزيون، وخطيباً الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

وتحتفي الدولة المصرية بالتزامن مع الجمعة الأولى من شهر رجب بذكرى عيد الشرطة، والذي يوافق 25 يناير من كل عام.

وحددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة الأولى من شهر رجب تحت عنوان: “الوطنية بين الحقيقة والادعاء”، مطالبة جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية.

افتتاحات مساجد الجمعة الأولى من شهر رجب

وفي إطار دور وزارة الأوقاف في خدمة بيوت الله ( عز وجل ) مبنى ومعنى، سيتم افتتاح ( 25 ) مسجدًا اليوم الجمعة الأولى من شهر رجب، منها ( 24 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و مسجد واحد صيانة وتطويرًا ؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1 / 7 / 2022 م حتى تاريخه ( 611 ) مسجدًا، منها ( 500 ) مسجد جديد أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 111 ) مسجدًا صيانة وتطويرًا، وهي على النحو التالي:

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف بني سويف

1. محمود حمد – عزبة محمود حمد – قرية الحمام - ناصر

مديرية أوقاف دمياط

2. الفاروقية الشوادفية – كفر سعد

مديرية أوقاف المنوفية

3. الكبير – شنواي- أشمون

مديرية أوقاف البحيرة

4. الصفا – قرية 19اللحوم – النوبارية – مركز أبو المطامير

5. كوم صوان – النمرية – مركز أبو المطامير

6. شعلان – بركة غطاس

7. الحمراء – أبيس المستجدة – كفر الدوار

8. عزبة حماد- المسين – الدلنجات أول

9. عزبة كولمان – كوم أشو – كفر الدوار

10. عزبة المائة – كوم أشو – كفر الدوار

11. الفوزية الكبير – قرية الفوزية - رشيد

12. التفتيش الثالث - العشر تلاف - النوبارية –

أبو المطامير

13. عبد ربه البحري – زاوية صقر –

أبو المطامير

14. الغفران – غرب ايتاي – ايتاي البارود

مديرية أوقاف المنيا

15. الكبير- ادقاق المسك – مركز مطاي

مديرية أوقاف الشرقية

16. الأسطى – أم رماد - الزقازيق

17. الزغانوة - فاقوس

18. الكبير – أبو عوينات – أولاد صقر

مديرية أوقاف قنا

19. الوفاء ( الحي السكني الثاني ) مدينة قنا الجديدة

مديرية أوقاف أسوان

20. السلام – أبو الريش قبلي - النجع الجديد

مديرية أوقاف الغربية

21. الرحمن الرحيم – عزبة خميس – ميت حبيش البحرية – طنطا ثان

مديرية أوقاف الدقهلية

22. عزبة تدري ( عطية داود) – السنبلاوين

مديرية أوقاف القليوبية

23. الشواربي الكبير – قليوب المحطة - قليوب

مديرية أوقاف الفيوم

24. السلام – فرقص - طامية

ثانيًا: مساجد الصيانة:

مديرية أوقاف الدقهلية

1. الرحمن – المنشية الجديدة – مركز السنبلاوين