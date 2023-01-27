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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بقبعة أنيقة.. منى زكي تخطف الأنظار في أحدث ظهور

مني زكي
مني زكي

خطفت الفنانة مني زكي، الأنظار في أحدث ظهور لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وظهرت مني زكي عبر خاصية "الاستوري"، من داخل السيارة، وهي ترتدي قبعة أنيقة مع نظارة شمس باللون الأسود.

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وتواصل الفنانة منى زكي، تصوير أحداث مسلسلها الجديد “تحت الوصاية” بشكل مكثف على مدار أيام متواصلة في دمياط. 

وشهد التصوير عددا من المشاهد الخارجية في الشوارع والتي تطلبت اجراءات امنية ووقائية مكثفة.

وتدور أحداث المسلسل في دمياط، حيث تعمل منى زكي في توريد الأسماك والجمبري، بعدما امتلكت مركب صيد.

مسلسل “تحت الوصاية” من بطولة منى زكي، نسرين أمين، ثراء جبيل، دياب، مها نصار، محمد عبد العظيم، خالد كمال، رشدي الشامي، وعدد كبير من الفنانين، ومن إخراج محمد شاكر خضير، وتأليف شيرين دياب وخالد دياب، ويتكون المسلسل من 15 حلقة فقط.

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