ليلة ساحرة.. مني زكي تعلق علي جائزة صناع الترفيه الفخرية joy awards

علقت الفنانة مني زكي علي حصولها علي جائزة صناع الترفيه الفخرية من حفل joy awards، عبرحسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وكتبت مني زكي في منشور لها: "سعيدة جدا بالتكريم والحصول على جايزة صناع الترفيه الفخرية من "جوي أواردز"، والتقدير والحفاوة في المملكة الشقيقة، كانت ليلة ساحرة بملتقي الفنانين من كل الدول وشكرا معالي المستشار تركي آل الشيخ وشكرا لكل العاملين بهيئة الترفيه ومبروك لكل الفائزين".

وشاركت الفنانة منى زكي خلال حفل توزيع جوائز joy awards.

وتألقت منى زكي، مرتديه فستان طويل ومميز باللون الاورنج الذي يبرز جمال انوثتها، وتميز الفستان بتفصيلة أنيقة ولافته تكشف جمالها ورشاقتها.

وبلغ سعر فستان منى ذكي، 23.000 ألف ريال سعودي، أي ما يعادل بالمصري حوالي 184.000 الف جنية مصري .

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت منى زكي في المكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أحمر الشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها.