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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

منى زكي وفريق العمل في دمياط من أجل "تحت الوصاية"

منى زكي
منى زكي

تواصل الفنانة منى زكي، تواصل تصوير أحداث مسلسلها الجديد “تحت الوصاية” بشكل مكثف على مدار أيام متواصلة في دمياط. 

وشهد التصوير عددا من المشاهد الخارجية في الشوارع والتي تطلبت اجراءات امنية ووقائية مكثفة.

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وتدور أحداث المسلسل في دمياط، حيث تعمل منى زكي في توريد الأسماك والجمبري، بعدما امتلكت مركب صيد.

مسلسل “تحت الوصاية” من بطولة منى زكي، نسرين أمين، ثراء جبيل، دياب، مها نصار، محمد عبد العظيم، خالد كمال، رشدي الشامي، وعدد كبير من الفنانين، ومن إخراج محمد شاكر خضير، وتأليف شيرين دياب وخالد دياب، ويتكون المسلسل من 15 حلقة فقط.

يذكر أن نشرت الفنانة مني زكي صورًا جديدة من أحدث ظهور لها بإطلالة شتوية، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وظهرت مني زكي عبر خاصية “الاستوري”، مرتدية إطلالة شتوية وهي تجلس وسط الثلوج، ونالت الصور إعجاب عدد كبير من المتابعين.

منى زكى الفنانة منى زكي تحت الوصاية دمياط نسرين أمين ثراء جبيل

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