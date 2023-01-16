منى زكي تعود لتصوير مسلسل "تحت الوصاية" في العجوزة

واصلت الفنانة منى زكي، تصوير احداث مسلسلها الجديد الذي يحمل اسم “تحت الوصاية” في منطقة العجوزة، وذلك بعد انباء ايقاف تصوير العمل.

وتدور أحداث المسلسل في دمياط، حيث تعمل منى زكي في توريد الأسماك والجمبري، بعدما امتلكت مركب صيد.

وكانت منى زكي، قد توقفت عن التصوير فترة بسبب إصابتها بالإنفلونزا، واستكملت التصوير مرة أخرى عقب شفائها.

“تحت الوصاية” من بطولة منى زكي، نسرين أمين، ثراء جبيل، دياب، مها نصار، محمد عبد العظيم، خالد كمال، رشدي الشامي، وعدد كبير من الفنانين، ومن إخراج محمد شاكر خضير، وتأليف شيرين دياب وخالد دياب، ويتكون المسلسل من 15 حلقة فقط.