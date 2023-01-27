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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خلال مباراة النصر والاتحاد.. الهلال الأحمر السعودي يعلن عن عشرات البلاغات بالرياض وجدة

صدى البلد

تلقى الهلال الأحمر السعودي عشرات البلاغات خلال مباراة النصر والاتحاد التي أقيمت، الخميس، ضمن مسابقة الكأس السوبر السعودية.

 

وذكرت قناة الإخبارية أن "الهلال الأحمر يتلقى 120 بلاغا في الرياض خلال نصف نهائي السوبر بين النصر والاتحاد".

وقالت أيضا إن "الهلال الأحمر يتلقى 57 بلاغا في جدة" خلال المباراة ذاتها.

 

وتجدر الإشارة إلى أن مقر نادي النصر يقع في العاصمة السعودية الرياض، فيما الاتحاد مقره في مدينة جدة الساحلية غرب المملكة.

 

وخسر فريق النصر مباراة نصف نهائي مسابقة الكأس السوبر السعودية لكرة القدم، التي أقيمت على ملعب الملك فهد في الرياض، أمام الاتحاد 1-3، ليتواجه الأخير على اللقب، الأحد، مع الفيحاء الذي أقصى الهلال بطل الموسم الماضي 1-صفر.

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