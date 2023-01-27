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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

نتيجة الصف الثاني الإعدادي بمحافظة الجيزة.. ترقبوها في هذا الموعد

نتيجة الصف الثاني
نتيجة الصف الثاني الاعدادي 2023

نتيجة الصف الثاني الإعدادي مازال الطلاب واولياء امورهم يبحثون عن أي أخبار بشأنها على جميع محركات البحث الموجودة على شبكة الانترنت .

وحسمت مديرية التربية والتعليم محافظة الجيزة الجدل ببيان رسمي أعلنت خلاله أنه سيتم اعلان نتيجة الصف الثاني الإعدادي يوم الاثنين الموافق 30 يناير 2023 

جدير بالذكر أن نتيجة الصف الثاني الإعدادي بدأت عددا من المدارس في إعلانها على صفحاتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، في شكل صور تعلن نتيجة الصف الثاني الاعدادي بالاسم ورقم الجلوس .

وتتولى كل مدرسة اعلان نتيجة الصف الثاني الإعدادي وذلك مثل باقي نتائج صفوف النقل العادية في جميع مدارس الجمهورية .

وتظهر نتيجة الصف الثاني الإعدادي في شكل درجات وارقام وليس في شكل تقديرات أو ألوان ، وذلك تنفيذا لتعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني .

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نتيجة الصف الثاني الإعدادي محافظة القاهرة

أعلنت مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة ، أنه قد ظهرت الآن نتيجة الصف الثاني الإعدادي للعام الدراسي ٢٠٢٢ /٢٠٢٣

وقالت مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة ، أنه يمكن الاستعلام الان عن  نتيجة الصف الثاني الإعدادي تليفونيا ، من خلال الاتصال على رقم 09000100 من اي خط ارضي او رقم 5757 من اى محمول .

وأضافت مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة : كما يمكنكم الحصول على نتيجة الصف الثاني الإعدادي الآن من المتحدث الالي من على الموقع الالكتروني لمديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة.

عن طريق المحادثة الآلية في اللينك التالي :

https://eduserv.cairo.gov.eg/Results/DifferentStages

وكانت قد أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة تعليمات تسليم نتائج امتحانات سنوات النقل للعام الدراسي 2022 / 2023 .

حيث شددت المديرية على الادارات التعليمية بضرورة الالتزام بما يلي :

  • لا يتم إرسال نتيجة الطلاب غير المصريين بسبب عدم وجود رقم قومي
  • طلاب المدارس الدولية يدرسون المواد القومية فقط (اللغة العربية - الدراسات الاجتماعية - التربية الدينية ) ويكتب معفي  في باقي المواد ومصدقة في المجموع وحالة الطالب
  • عند استلام النتائج بمعرفة مسئول مركز المعلومات بالادارة من المدارس ستم استلام اقرار بالعدد الذي تم استلامه وأن صحة النتيجة تعتبر مسئولية كاملة من المدرسة ويتم الاحتفاظ بجميع الاقرارات لدى مسئول المعلومات بالادارة التعليمية للرجوع إليها في حالة اكتشاف أي أخطاء في النتيجة
  • عند تسليم النتائج بواسطة مسئول مركز المعلومات بالادارة إلى مسئول المنطقة بمركز معلومات المديرية يتم تسليم النتيجة مجموعة على سي دي به ملف اكسل  الذي تم تسليمه لمسئول مركز المعلومات بالادارة وكذلك احضار احصائية رسمية مختومة ومعتمدة من مدير عام الادارة التعليمية بعدد المدارس واجمالي عدد الطلاب وتكون مطابقة للموجود داخل سي دي
  • يتم الالتزام بكتابة اسم الادارة بشكل موحد على مستوى الملف المجمع بدون اي اضافات مثلا روض الفرج وليس ادارة روض الفرج او روض الفرج التعليمية او غيرها
  • الفصل الدراسي الاول فقط : لا يوحد نهاية صغرى ونجاح ورسوب ويتم ارسال النتيجة لجميع الطلاب المنطبق عليهم باقي الشروط
  • الفصل الدراسي الاول فقط : في حالة غياب الطالب في اي مادة يتم كتابة غ في عمودي الدرجة والمستوى الخاصين بهذه المادة
  • الفصل الدراسي الاول فقط : في حالة غياب الطالب في جميع المواد يتم كتابة غ في المجموع والمستوى الخاصين بالطالب وليس صفر ومستوى لان صفر تعني حضور الطالب في بعض كل المواد وحصوله على صفر درجة
  • الفصل الدراسي الثاني والدور الثاني : يتم استلام النتائج الخاصة بالطلاب الناجحين فقط
  • يتم الالتزام بتوصيفات الجداول المعدة لتجميع النتائج والنهايات العظمى والصغرى للمواد حسب الجداول المرفقة مع مراعاة توحيد التقديرات وعدم كتابة التقدير الواحد بأكثر من صورة
  • الفصل الدراسي الثاني : يعتبر الطالب راسبًا في حالة عدم حصوله على 30 % على الاقل من درجة امتحان الفصل الدراسي الثاني في كل مادة على حدة.
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