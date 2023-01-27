نتيجة الصف الثاني الإعدادي بمحافظة الجيزة.. ترقبوها في هذا الموعد

نتيجة الصف الثاني الإعدادي مازال الطلاب واولياء امورهم يبحثون عن أي أخبار بشأنها على جميع محركات البحث الموجودة على شبكة الانترنت .

وحسمت مديرية التربية والتعليم محافظة الجيزة الجدل ببيان رسمي أعلنت خلاله أنه سيتم اعلان نتيجة الصف الثاني الإعدادي يوم الاثنين الموافق 30 يناير 2023

جدير بالذكر أن نتيجة الصف الثاني الإعدادي بدأت عددا من المدارس في إعلانها على صفحاتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، في شكل صور تعلن نتيجة الصف الثاني الاعدادي بالاسم ورقم الجلوس .

وتتولى كل مدرسة اعلان نتيجة الصف الثاني الإعدادي وذلك مثل باقي نتائج صفوف النقل العادية في جميع مدارس الجمهورية .

وتظهر نتيجة الصف الثاني الإعدادي في شكل درجات وارقام وليس في شكل تقديرات أو ألوان ، وذلك تنفيذا لتعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني .

نتيجة الصف الثاني الإعدادي محافظة القاهرة

أعلنت مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة ، أنه قد ظهرت الآن نتيجة الصف الثاني الإعدادي للعام الدراسي ٢٠٢٢ /٢٠٢٣

وقالت مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة ، أنه يمكن الاستعلام الان عن نتيجة الصف الثاني الإعدادي تليفونيا ، من خلال الاتصال على رقم 09000100 من اي خط ارضي او رقم 5757 من اى محمول .

وأضافت مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة : كما يمكنكم الحصول على نتيجة الصف الثاني الإعدادي الآن من المتحدث الالي من على الموقع الالكتروني لمديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة.

عن طريق المحادثة الآلية في اللينك التالي :

https://eduserv.cairo.gov.eg/Results/DifferentStages

وكانت قد أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة تعليمات تسليم نتائج امتحانات سنوات النقل للعام الدراسي 2022 / 2023 .

حيث شددت المديرية على الادارات التعليمية بضرورة الالتزام بما يلي :