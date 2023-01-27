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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شوية مجاملات | رسالة غاضبة من خالد الغندور .. شاهد

خالد الغندور
خالد الغندور

وجه الإعلامي خالد الغندور رسالة شديدة اللهجة معلنًا بها جمهوره عبر حسابه الشخصي فيس بوك.

وكتبت الغندور قائلا :" ناس كثير بتتكلم عن الاعلام الرياضي والوسط الرياضي روحوا الاول اعملوا نظام  محترم للدوري  واعدلوا بين جميع الأندية واصنعوا مخرجين ومعلقين محايدين و مراقبين يراقبوا المباريات مش شوية مجاملات وعاقبوا المخطئ مش علي حسب الرأي العام عايز ايه  وعينوا مسئولين ما عندهمش تضارب مصالح او كانوا شغالين في اندية وليهم حسابات في اتخاذ اي قرار.

وتابع :" و اجعلوا الاندية تلعب زي بعض في كل الملاعب و رجعوا الجمهور للملاعب عشان هو ده طعم كرة القدم الحقيقي واهتموا بالمنتخابات أكثر من الأندية وعينوا مدربين بالكفاءات مش بالواسطة او عن طريق وكلاء اللاعبين نسيت اقولكم  طارق العشري راح فاركو واحمد  سامي راح سموحة و بابا فاسيلوس راح البنك الاهلي".

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