طاقم تحكيم بوروندي لمباراة الزمالك وشباب بلوزداد بدوري أبطال إفريقيا

أخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم مسؤولي نادي الزمالك بطاقم التحكيم المكلف بإدارة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أمام شباب بلوزداد الجزائري المقرر لها يوم 10 فبراير المقبل في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

واختار "كاف" طاقم تحكيم من بوروندي لإدارة المباراة يتكون من، باسيفيك ندابيهاوينيمانا حكم ساحة، ويعاونه مواطنيه إيميري نيودجابو وباسكال نديمونزيجو مساعدين، والرواندي عبد الكريم تواجيرأوموكيزا حكم رابع.

ويراقب المباراة محمد مؤمن علي من جيبوتي، في حين اختار "كاف الجنوب أفريقي چوشوا روبرت منسقا عاما للمباراة، ويراقب الحكام بادارا بياتا من السنغال، بالإضافة إلى الكاميروني ندوا كريستيان منسق أمني.

أسامة نبيه مديرا فنيا للزمالك

وأعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور عن قراره المؤجل منذ يومين بخصوص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وقرر مجلس الإدارة توجيه الشكر للبرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني ومعاونيه الأجانب بمن فيهم مدرب اللياقة البدنية.

وفي نفس الوقت قرر المجلس استمرار أمير مرتضى مشرفا على فريق الكرة بالإضافة إلى مسؤليته السابقة عن قطاع كرة القدم في النادي، مع استمرار إسماعيل يوسف مديرا للكرة بالفريق الأول.

وقرر المجلس تعيين أسامة نبيه مديرا فنيا للفريق الأول بالإضافة إلى حسين ياسر وأحمد عبدالمقصود كمدربين مساعدين، واستمرار أيمن طاهر مدربا لحراس المرمى بالإضافة إلى التعاقد مع مدرب أحمال أجنبي.

وقرر المجلس استمرار هذا الجهاز الفني لنهاية الموسم وطالبت الإدارة بضرورة استمرار الدعم الجماهيري للفريق والجهاز الفني الجديد.

أسامة نبيه يتسلم مهام منصبه

وتسلم أسامة نبيه المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مهام عمله رسميا الأربعاء الماضى بعد قرار مجلس الإدارة برئاسة المستشار مرتضى منصور بتوليه القيادة الفنية للفريق خلال الفترة المقبلة.

وقاد أسامة نبيه المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك التدريبات الجماعية اليوم التي أقيمت على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر النادي، ومعه جهازه المعاون المكون من، أحمد عبد المقصود و حسين ياسر المحمدي المدربين المساعدين، وأيمن طاهر مدرب حراس المرمى، بجانب إسماعيل يوسف مدير الكرة.

ويستعد الزمالك للقاء فيوتشر بعد غد الأحد باستاد القاهرة الدولي في الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.