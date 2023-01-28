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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس شخص سرق حقيبة مليئة بالأموال من داخل مسكن بالأزبكية

حبس
حبس

قررت نيابة الأزبكية الجزئية، حبس شخص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة حقيبة بمحتوياتها من داخل مسكن كائن بدائرة قسم شرطة الأزبكية بأسلوب "كسر الباب.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل عنها للتوصل لملابساتها.

وكانت قد نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة فى وضبط أحد الأشخاص حال تواجده  بدائرة قسم شرطة بولاق أبو العلا وبحوزته حقيبة بداخلها (مبالغ مالية عملات "أجنبية – محلية" - عدد 3 هواتف محمولة - دفتر شيكات صادر من أحد البنوك - جواز سفر بإسم إحدى السيدات) .

وبمواجهته إعترف بسرقة الحقيبة بمحتوياتها من داخل مسكن كائن بدائرة قسم شرطة الأزبكية بأسلوب "كسر الباب".

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