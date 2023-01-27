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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بشأن حالات الإعدام .. العفو الدولية توجه طلبا عاجلا لـ إيران

إيران
إيران

أعلنت منظمة العفو الدولية، اليوم الجمعة، أنها طالبت إيران بإلغاء أحكام الإعدام بحق 3 محتجين تعرضوا لتعذيب وحشي.

وأعلن البيت الأبيض، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تسمح لإيران بخنق المعارضة السلمية عبر الإرهاب والتهديد.

وقال البيت الأبيض، إنه يجب مواجهة أجهزة إيران للقمع والإرهاب العابر للحدود، مشيرا إلى أن النظام الإيراني يتبع نمطا لتعذيب وقتل النشطاء.

وصرحت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، اليوم الجمعة، أن هناك 107 محتجين على الأقل في إيران يواجهون خطر الإعدام.

وفي وقت سابق، حكم النظام الإيراني بالإعدام على سيدة كردية حامل، بتهمة إشعال النار في صورة مرشد إيران علي خامنئي، وهي تواجه الإعدام الوشيك، ودعا مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى التحرك العاجل لإنقاذها.

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