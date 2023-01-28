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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج العقرب .. حظك اليوم السبت 28 يناير 2023 : مكافأة كبيرة

برج العقرب وحظك اليوم
برج العقرب وحظك اليوم

امرأة برج العقرب عميقة وذكية ولها حدود قوية، عندما تحب، تحب من كل قلبها وتكون مستعدة للموت من أجل تلك المشاعر الحقيقية، هذا يجعلها حساسة للغاية، وخائفة من الخيانة، وغالبًا ما تكون مؤلمة وغاضبة.

ونستعرض توقعات برج العقرب وحظك اليوم السبت 28 يناير 2023 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال السطور التالية.

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برج العقرب .. حظك اليوم الجمعة 27 يناير 2023 : زواج ناجح

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برج العقرب وحظك اليوم السبت 28 يناير 2023

قد يكون لديك رصيد مصرفي ممتلئ وتتفاخر في الرعاية الذاتية وتشتري لنفسك أحدث الاشياء، قد يضيف البعض أيضًا رأس مال إلى أعمالهم الحالية وينفقون على أنشطة التسويق، يمكنك محاولة الحفاظ على لياقتك البدنية والعقلية من خلال ممارسة أنشطة الاسترخاء والتمارين الرياضية.

برج العقرب وحظك اليوم مهنيا

قد يساعد اهتمامك بالتفاصيل والأفكار المبتكرة للعمل على قضايا معقدة في الفوز بموافقة أو دعم كبار السن في العمل قد يلاحظ الرؤساء جهودك، استعد لمكافأة كبيرة.

برج العقرب وحظك اليوم صحيا

تجنب التمدد المفرط أو الإفراط في ممارسة الرياضة اليوم، يجب أن تركز على العناية الشخصية أيضا.

برج العقرب وحظك اليوم عاطفيا

قد لا تكون زوجتك في حالة مزاجية جيدة ، فحاول تشجيعه أو تشجيعها لجعل الأمور أفضل في المنزل.

توقعات برج العقرب خلال الأيام المقبلة

قد يطلب منك المالك إخلاء العقار أو زيادة الإيجار، حاول أن تلتزم الهدوء.

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