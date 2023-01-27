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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نازية جديدة.. أمين عام الأمم المتحدة يحذر العالم من خطر قادم

أمين عام الأمم المتحدة
أمين عام الأمم المتحدة

حذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، من النازية الجديدة التي تظهر الآن، قائلا إن “النازية الجديدة تمثل خطرا كبيرا على الأمن الداخلي في العديد من الدول”.

وأضاف أمين عام الأمم المتحدة، أن حركات النازيين الجدد ومؤيدي عقيدة تفوق العرق الأبيض تصبح أكثر فأكثر خطورة، والوقت الحالي هم يمثلون الخطر الأكبر على الأمن الداخلي في عدد من الدول، وهذا الخطر متزايد أكثر من الأخرى.

وأشار إلى أن معاداة السامية موجودة في كل مكان"، وتأثيرها يتزايد، لافتا إلى الهجمات على اليهود في مانهاتن وملبورن ورفع شعارات معادية لليهود في لوس أنجلوس وظهور الرسومات النازي على النصب التذكري لضحايا محرقة اليهود في برلين.

ولفت جوتيريش إلى أن الاستطلاعات تشير إلى أن معاداة السامية عند مستويات قياسية في الوقت الحالي.

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