أستاذ العلوم السياسية: زيارة السيسي للهند هى إحياء ثان للعلاقات بين البلدين

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن الحفاوة الكبيرة بالنسبة للجانب الهندي لمصر والقيادة السياسية أتي فى توقيت ربما له دلالته، مشيرا إلى أن الجانب الهندي يتحرك تجاه دول وأقاليم مستقرة.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أن حفاوة الإستقبال لها علاقة بأمرين، الأول: مرتبط بأنهم يرون أن الرئيس السيسي حقق كثير من الإنجازات الحقيقية والمباشرة، والثاني والاهم: تجرية الرئيس السيسي وعقيدته السياسية فى النظر إلى العلاقات المصرية سواء الأسيوية أو الإقليمية والدولية بطبيعة الحال.



وتابع أن زيارة الرئيس السيسي للهند هي إحياء ثاني للعلاقات الهندية المصرية.

