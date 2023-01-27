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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

كلية النانو تكنولوجي بالقاهرة تعلن عن دورات تدريبية خلال إجازة الفصل الدراسي الأول

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلنت وحدة التدريب بكلية الدراسات العليا للنانو تكنولوجي بجامعة القاهرة ، عن تنظيم دورة تدريبية للطلاب و الخريجين خلال فترة إجازة نصف العام تحت عنوان: "تحضير وتوصيف المواد النانومترية ومتراكباتها لتطبيقها فى مجال الترميم والصيانة".


 ويتم التدريب بواسطة نخبة متميزة من الخبراء بالمركز المصري للنانوتكنولوجي التابع للكلية و التدريب يشمل الاجزاء النظرية و التجارب العملية.

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مدة التدريب: ٣ ايام من ٩ صباحاً و حتي ٣ مساءً و يتم منح الحضور شهادة معتمدة.
بنهاية الورشة يكون المتدرب قادراً علي:
− تحديد مدي الاستفادة من تكنولوجيا النانو للتطبيق العملي فى مجال الترميم والصيانة.
− تحضير الجسيمات النانومترية المختلفة وتوصيفها باستخدام الاجهزة العلمية. 
- تخليق المتراكبات النانومترية وتوظيفها فى مجال الترميم والصيانة. 
− التعامل بشكل آمن مع المواد النانومترية. 
للحجز و الاستعلام، رجاء ارسال الاسم، الرقم القومي، البريد الالكتروني في رسالة عبر تطبيق الواتس آب على الرقم:
01003930175
 

 

 

 

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