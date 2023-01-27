كلية النانو تكنولوجي بالقاهرة تعلن عن دورات تدريبية خلال إجازة الفصل الدراسي الأول

أعلنت وحدة التدريب بكلية الدراسات العليا للنانو تكنولوجي بجامعة القاهرة ، عن تنظيم دورة تدريبية للطلاب و الخريجين خلال فترة إجازة نصف العام تحت عنوان: "تحضير وتوصيف المواد النانومترية ومتراكباتها لتطبيقها فى مجال الترميم والصيانة".
ويتم التدريب بواسطة نخبة متميزة من الخبراء بالمركز المصري للنانوتكنولوجي التابع للكلية و التدريب يشمل الاجزاء النظرية و التجارب العملية.
مدة التدريب: ٣ ايام من ٩ صباحاً و حتي ٣ مساءً و يتم منح الحضور شهادة معتمدة.
بنهاية الورشة يكون المتدرب قادراً علي:
− تحديد مدي الاستفادة من تكنولوجيا النانو للتطبيق العملي فى مجال الترميم والصيانة.
− تحضير الجسيمات النانومترية المختلفة وتوصيفها باستخدام الاجهزة العلمية.
- تخليق المتراكبات النانومترية وتوظيفها فى مجال الترميم والصيانة.
− التعامل بشكل آمن مع المواد النانومترية.
للحجز و الاستعلام، رجاء ارسال الاسم، الرقم القومي، البريد الالكتروني في رسالة عبر تطبيق الواتس آب على الرقم:
01003930175