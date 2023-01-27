كلية النانو تكنولوجي بالقاهرة تعلن عن دورات تدريبية خلال إجازة الفصل الدراسي الأول

أعلنت وحدة التدريب بكلية الدراسات العليا للنانو تكنولوجي بجامعة القاهرة ، عن تنظيم دورة تدريبية للطلاب و الخريجين خلال فترة إجازة نصف العام تحت عنوان: "تحضير وتوصيف المواد النانومترية ومتراكباتها لتطبيقها فى مجال الترميم والصيانة".



ويتم التدريب بواسطة نخبة متميزة من الخبراء بالمركز المصري للنانوتكنولوجي التابع للكلية و التدريب يشمل الاجزاء النظرية و التجارب العملية.



مدة التدريب: ٣ ايام من ٩ صباحاً و حتي ٣ مساءً و يتم منح الحضور شهادة معتمدة.

بنهاية الورشة يكون المتدرب قادراً علي:

− تحديد مدي الاستفادة من تكنولوجيا النانو للتطبيق العملي فى مجال الترميم والصيانة.

− تحضير الجسيمات النانومترية المختلفة وتوصيفها باستخدام الاجهزة العلمية.

- تخليق المتراكبات النانومترية وتوظيفها فى مجال الترميم والصيانة.

− التعامل بشكل آمن مع المواد النانومترية.

للحجز و الاستعلام، رجاء ارسال الاسم، الرقم القومي، البريد الالكتروني في رسالة عبر تطبيق الواتس آب على الرقم:

01003930175

