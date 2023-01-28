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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

حسابات وذكاء اصطناعى القاهرة تكشف شروط الاشتراك بمسابقة البحوث الاجتماعية

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلنت كلية الحاسبات و الذكاء الاصطناعى جامعة القاهرة ، عن مسابقة البحوث الاجتماعية بالادارة العامة لرعاية الشباب.

و أوضحت كلية الحاسبات و الذكاء الاصطناعى ، أن مسابقة البحوث الاجتماعية تقوم على مستوى الجامعات المصرية و الاكاديمية و المعاهد العليا تحت عنوان " مفهوم الادمان و أثاره الاجتماعية و الاقتصادية على الشباب فى المجتمع المصرى " .

شروط مسابقة البحوث الاجتماعية  بجامعة القاهرة

١- أن يقدم البحث فيما لا يزيد عن ٢٠ صفحة يكتب على الكومبيوتر ويراعى استخدام منهج البحث العلمى.

٢- أن يوضح الطالب رؤيته الشخصية فى البحث.

٣- أن يدعم البحث بالمراجع الإحصائية ويكون بلغة عربية صحيحة.

٤- أن يرفق بالبحث استمارة اشتراك معتمدة من الجامعة ويرفق صورة البطاقة الشخصية وكارثية الكلية للعام ٢٠٢٢-٢٠٢٣

٥- اخر موعد لتسليم البحث يوم ١٠ ابريل القادم.


جوائز المسابقة

المركز الاول ٥٠٠

المركز الثانى ٤٠٠

المركز الثالث ٣٠٠

المركز الرابع ٢٥٠

المركز الخامس ٢٠٠

المركز السادس ١٥٠

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