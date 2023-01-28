حسابات وذكاء اصطناعى القاهرة تكشف شروط الاشتراك بمسابقة البحوث الاجتماعية

أعلنت كلية الحاسبات و الذكاء الاصطناعى جامعة القاهرة ، عن مسابقة البحوث الاجتماعية بالادارة العامة لرعاية الشباب.
و أوضحت كلية الحاسبات و الذكاء الاصطناعى ، أن مسابقة البحوث الاجتماعية تقوم على مستوى الجامعات المصرية و الاكاديمية و المعاهد العليا تحت عنوان " مفهوم الادمان و أثاره الاجتماعية و الاقتصادية على الشباب فى المجتمع المصرى " .
شروط مسابقة البحوث الاجتماعية بجامعة القاهرة
١- أن يقدم البحث فيما لا يزيد عن ٢٠ صفحة يكتب على الكومبيوتر ويراعى استخدام منهج البحث العلمى.
٢- أن يوضح الطالب رؤيته الشخصية فى البحث.
٣- أن يدعم البحث بالمراجع الإحصائية ويكون بلغة عربية صحيحة.
٤- أن يرفق بالبحث استمارة اشتراك معتمدة من الجامعة ويرفق صورة البطاقة الشخصية وكارثية الكلية للعام ٢٠٢٢-٢٠٢٣
٥- اخر موعد لتسليم البحث يوم ١٠ ابريل القادم.
جوائز المسابقة
المركز الاول ٥٠٠
المركز الثانى ٤٠٠
المركز الثالث ٣٠٠
المركز الرابع ٢٥٠
المركز الخامس ٢٠٠
المركز السادس ١٥٠