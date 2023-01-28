كريم فهمي يعترف لـ ريهام عبد الغفور بحبه في أزمة منتصف العمر

أذيعت الحلقات الثالثة والرابعة من مسلسل أزمة منتصف العمر، والذي تقوم ببطولته الفنانة ريهام عبد الغفور والفنان كريم فهمي ، وذلك فى الساعات الاخيرة من مساء أمس عبر منصة شاهد vip .

وحملت الحلقات العديد من المفاجأت ، حيث نجحت الخطة التى أعدها عمر السعيد لافساد حفل عيد ميلاد رنا رئيس بمساعدة ركين سعد وهند عبد الحليم ، التى ظهرت للجميع وكشفت عن زواجها من كريم فهمي .

وبناء على الازمة التى حدثت بين كريم فهمي ورنا رئيس قام الاخيرة بتطليقها ، فيما أكتشفت ريهام عبد الغفور زواج زوجها من صديقة ابنته وطلبت الطلاق .

وبعد ذهاب ريهام عبد العفور لـ كريم فهمي لتستفسر منه عن طلاقه لابنته ، أعترف الاخير لها بحبه .

مسلسل "أزمة منتصف العمر" تأليف أحمد عادل وإخراج كريم العدل، وبطولة ريهام عبد الغفور، كريم فهمى، عمر السعيد، رنا رئيس، رشدى الشامى، وتدور الأحداث في إطار اجتماعى، وتجسد ريهام دور ربة منزل متزوجة من رشدي الشامي ولديها ابنة وهي رنا رئيس التي تنشأ بينها وبين كريم فهمي قصة حب.

ويعود كريم فهمى بـ"أزمة منتصف العمر" إلى دراما رمضان بعد غيابه العام الماضي، حيث قدم آخر أعماله مسلسل "ونحب تانى ليه" تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى وبطولة ياسمين عبد العزيز، شريف منير، كريم فهمى، سوسن بدر، إيهاب فهمى، تارا عماد، إسلام جمال، علا رشدى، إيمان السيد، سليمان عيد، عماد رشاد، سمر مرسى، كارولين خليل، صبا الرافعى.