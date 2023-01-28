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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الولايات المتحدة تدين الهجوم على سفارة أذربيجان لدى إيران

سفارة أذربيجان
سفارة أذربيجان

أدانت الولايات المتحدة هجوما استهدف سفارة أذربيجان لدى إيران في وقت سابق من اليوم.


وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الجمعة: نكرر دعوة الرئيس الاذري الهام علييف لإجراء تحقيق فوري في هذا العنف غير المقبول.
وتقدمت الخارجية الأمريكية، بحسب البيان، بأحر التعازي لأسر وأحباء الضحايا من القتلى والمصابين جراء هذا الهجوم، مؤكدة رفضها أي هجوم يستهدف الدبلوماسيين أو المنشآت الدبلوماسية في أي مكان.
واختتمت بيانها بتذكير حكومة إيران بمسؤوليتها بموجب اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لحماية الدبلوماسيين الأجانب في إيران.
ووقع هجوم مسلح على سفارة أذربيجان في إيران اليوم حيث أطلق شخص النار على موظفي السفارة مما أدى إلى مقتل رئيس الحراس وإصابة اثنين آخرين.

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