‫جوازات السعودية تُصدر أكثر من 171 ألف قرار بحق مخالفين لأنظمة الإقامة والعمل

أصدرت المديرية العامة للجوازات بالمملكة العربية السعودية أكثر من 171 ألف قرار إداري خلال الشهر الماضي، بحق مواطنين ومقيمين لمخالفتهم أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.



وأضافت أن العقوبات تنوعت ما بين السجن والغرامة المالية والترحيل، داعية جميع المواطنين والمقيمين من أصحاب المنشآت والأفراد إلى عدم نقل أو تشغيل أو إيواء المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود أو التستر عليهم أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم في إيجاد فرص عمل أو سكن أو نقل.



كما دعت المديرية إلى التعاون والإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود عبر الاتصال بالرقم 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والمنطقة الشرقية، والرقم 999 في بقية مناطق المملكة.

