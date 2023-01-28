عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

‫جوازات السعودية تُصدر أكثر من 171 ألف قرار بحق مخالفين لأنظمة الإقامة والعمل

صدى البلد

أصدرت المديرية العامة للجوازات بالمملكة العربية السعودية  أكثر من 171 ألف قرار إداري خلال الشهر الماضي، بحق مواطنين ومقيمين لمخالفتهم أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.


وأضافت أن العقوبات تنوعت ما بين السجن والغرامة المالية والترحيل، داعية جميع المواطنين والمقيمين من أصحاب المنشآت والأفراد إلى عدم نقل أو تشغيل أو إيواء المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود أو التستر عليهم أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم في إيجاد فرص عمل أو سكن أو نقل.


كما دعت المديرية إلى التعاون والإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود عبر الاتصال بالرقم 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والمنطقة الشرقية، والرقم 999 في بقية مناطق المملكة.
 

السعودية ‫جوازات السعودية الإقامة العمل المملكة العربية السعودية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1500 جنيه بس.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم وعيار 21 الآن

6 جنيهات.. خسارة قوية تنتظر الدولار ومفاجأة في سعره الآن بالبنوك

بعد الإفراج عن كمية أعلاف كبيرة.. مفاجأة فى أسعار الدواجن اليوم السبت

بالأسماء.. قائمة الأهلي في كأس العالم للأندية واللاعبين المستبعدين

خسر 200 جنيه.. أسبوع انهيار الذهب وسعر جرام 21

مرتضى منصور يعلن عن صفقتين بعد التعاقد مع ناصر منسي رسمياََ

الجثث تفحمت.. اللقطات الأولى من حادث تصادم تريلا وملاكي في البحيرة| أسماء الضحايا

العربية اتعجنت.. وفاة 4 أشخاص في تصادم سيارة تريلا وملاكى بالبحيرة

ترشيحاتنا

بعثة الأهلي تطير إلى المغرب اليوم استعدادا للمشاركة في كأس العالم للأندية

السيسي يعزي رئيس اذربيجان في ضحايا إطلاق النار على السفارة الأذرية بطهران

عمرها من 8 إلى 10 سنوات.. أول ظهور لابنة حلمي بكر في المستشفى

‫جوازات السعودية تُصدر أكثر من 171 ألف قرار بحق مخالفين لأنظمة الإقامة والعمل

مأساة أسماء ابنة الفيوم.. تعاني من ضمور العضلات وتناشد الرئيس بعلاجها| فيديو

بث مباشر لـ مراسم استقبال الرئيس السيسي بالقصر الرئاسي بباكو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زهير مراد يتألق بتصميماته في أسبوع الموضة بباريس | شاهد

سعر صادم لإطلالة يسرا اللوزي بالبدلة الزرقاء

خطيبة حسن شاكوش قبل الانتهاء من مكياج الخطوبة.. صور

بيحبوا الناس والخير للغير.. أبراج ليست أنانية.. هل أنت منهم؟

فيديو

الحشيش أبرزها.. تحديات تواجه أسامة نبيه| فيديو جراف

سعر صادم لإطلالة يسرا اللوزي بالبدلة الزرقاء

شيري عادل: لن احتفل بزفافي على طارق صبري إلا بحضور بشرى وإلهام شاهين

من هو عبدالله بانعمة الذي أثار حزن رواد مواقع التواصل بوفاته/ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

صناعة العبيد

مني أحمد

الشرطة المصرية عهد وتضحيات

عبد المعطى أحمد

ماذا جنينا من 25 يناير؟

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 33

سيف محمود

ثلاثية الرئيس والحقيقة الغائبة عن البعض

أحمد سالم

ضمائر اعتزلت الإنسانية

نهال علام

حب وكراهية

عمر الأحمد

الأصولية لم تغادر أوروبا

اﻟﻤﺰﻳﺪ